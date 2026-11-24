Украинские семьи могут рассчитывать на обновленную систему государственной поддержки после рождения ребенка. При этом с 1 декабря 2026 года новых изменений в размерах пособий не предусмотрено, поскольку повышенные выплаты вступили в силу еще с 1 января.

Какое пособие при рождении ребенка будут получать украинцы в декабре

С 1 декабря 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка останется неизменным, сообщает Пенсионный фонд. Родители, чьи дети родились начиная с 1 января 2026 года, могут получить от государства 50 000 гривен. Эта сумма предусмотрена как для первого ребенка, так и для каждого следующего.

Такие изменения ввел Закон Украины № 4681-IX, который вступил в силу 1 января 2026 года. До этого пособие составляло 41 280 гривен: 10 320 гривен родители получали единовременно, а остальную сумму выплачивали равными частями по 860 гривен в течение трех лет.

Важно! Новый размер пособия зависит от даты рождения ребенка, а не от того, когда родители обратились за выплатой. Поэтому если малыш родился в декабре 2025 года, семья получит пособие по старым правилам, даже если заявление подала уже в 2026 году.

В то же время в случае рождения двух или более детей государственное пособие назначается на каждого ребенка отдельно. То есть при рождении двойни в 2026 году семья будет иметь право на 100 000 гривен единовременного пособия.

Какие еще выплаты предусмотрены для родителей в декабре и как их оформить

Помимо единовременного пособия в размере 50 000 гривен, украинские семьи могут получать и другие виды государственной поддержки. В частности, в 2026 году предусмотрено ежемесячное пособие на уход за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Размер такой выплаты составляет 7 000 гривен в месяц. Если семья воспитывает ребенка с инвалидностью, пособие увеличивается до 10 500 гривен. Его назначают после окончания отпуска по беременности и родам. Право на эту поддержку имеют также родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился один год.

Также действует программа "еЯсла" для родителей детей в возрасте от одного до трех лет. Она предусматривает 8 000 гривен ежемесячно при условии, что мать или другой законный представитель ребенка выходит на работу на полный рабочий день. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, выплата составляет 12 000 гривен.

Обратите внимание! Чтобы получить единовременное пособие при рождении ребенка, один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок, должен подать заявление. Сделать это можно через портал или приложение "Дія", сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или в рамках комплексной услуги "еМалятко".

Для оформления выплаты необходимы паспорт, заявление и свидетельство о рождении ребенка. Если пособие оформляет опекун, необходимо также предоставить решение об установлении опеки.

Важно! Не пропустите срок подачи заявления: заявление на назначение пособия при рождении ребенка нужно подать не позднее чем через 12 месяцев после его рождения.

Итак, в декабре 2026 года украинские родители по-прежнему смогут получать 50 000 гривен за рождение ребенка и ежемесячное пособие на уход за малышом. Однако отдельного повышения этих выплат именно с 1 декабря не предусмотрено.

Кстати, массового увеличения пенсионных выплат для лиц с инвалидностью в ближайшие месяцы не предвидится. В частности, последняя масштабная индексация на 12,1% состоялась еще весной 2026 года.