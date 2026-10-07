Единовременная выплата при рождении ребенка: как ее можно получить в 2026 году

В 2026 году государство кардинально изменило систему финансовой поддержки молодых семей, переписав правила начисления пособия при рождении ребенка. Родители получают всю сумму единовременным платежом, а не в виде выплат, растянутых на несколько лет.

Кто может получить 50 тысяч гривен

С 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка в Украине составляет 50 тысяч гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Право на эту финансовую поддержку имеет один из родителей или официальный опекун, с которым постоянно проживает младенец.

Если одновременно родились двое или более детей, пособие в размере 50 тысяч гривен назначается на каждого ребенка.

Пособие при рождении ребенка назначается при условии, что заявление о его назначении подано не позднее чем через двенадцать месяцев со дня рождения ребенка,

– отмечают в ПФУ.

Обратите внимание! Для семей, чьи дети появились на свет до 1 января 2026 года, действует старая система начислений. Общая сумма для них составляет 41 280 гривен: сначала семья получает 10 320 гривен сразу, а остальные 30 960 гривен распределяются на небольшие ежемесячные выплаты по 860 гривен в течение трех лет.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы получить единовременную выплату при рождении ребенка, необходимо подать соответствующее заявление.

К нему прилагаются:

копия свидетельства о рождении ребенка – в случае подачи заявления одним из родителей ребенка, постоянно проживающим с ребенком;

копия решения об установлении опеки – в случае подачи заявления опекуном ребенка.

Также заявитель должен предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

Подать заявление можно через портал "Дія" с помощью сервиса "єМалятко", если свидетельство о рождении еще не получено. Если родители не пользуются "Дией" или уже имеют свидетельство, можно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Важно! Если ребенок родился за границей, родителям необходимо предоставить в Пенсионный фонд официальные документы о его рождении, выданные страной пребывания.

Что еще государство делает для родителей

Напомним, что в Украине также предусмотрены дополнительные выплаты для многодетных семей, которые назначаются уже в пенсионном возрасте. Женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, имеют право на специальную доплату к пенсии.

В 2026 году за пятерых детей государство гарантированно доплачивает 908 гривен ежемесячно (35% от прожиточного минимума), а за каждого следующего ребенка эта сумма увеличивается на 1%.