Беларусь увеличила поставки топлива в Россию

Беларусь начала наращивать поставки топлива в Россию. Так произошло из-за дефицита в Москве вызванного ударами дронов по НПЗ.

Беларусь поставляет топливо в Россию

В нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива и его поставок железнодорожным транспортом в Россию.

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Сейчас обеспечением организации охраны перевозки на территории Беларуси занимаются боевики террористической группировки "Вагнер", и батальон охраны местного МВД.

Россия без топлива – это прекрасная иллюстрация путинского правления. Однако режим Лукашенко не способен покрыть дефицит, и является лишь методом латания дыр. Но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против нашей страны и участие оккупированной республики в войне против Украины,

– говорится в сообщении.

Россия заблокировала активы банков ЕС

Суд Санкт-Петербурга наложил арест на UniCredit на сумму 463 миллионов евро. Это эквивалентно примерно 4,5% его активов в стране. Также он заморозил активы:

Deutsche Bank – 238,6 миллиона евро;

Commerzbank – 94,9 миллиона евро.

Дополнительно суд запретил банкам продавать свой бизнес без согласия на это Владимира Путина. Эти меры якобы были необходимыми, потому что банки "принимают меры, направленных на отчуждение своего имущества в России".

Также компания подала иски против таких банков: