Не хватает 20%: таможня в ноябре недовыполнила план поступлений в бюджет

По результатам таможенных оформлений импорта и экспорта товаров государственная таможенная служба в ноябре не выполнила план поступлений в госбюджет. За прошлый месяц госструктура передала 39,2 миллиарда гривен платежей, что составляет 81% от всего плана.

Таможня не доплатила

По мнению депутата, главная причина недоимки, это блокирование польскими перевозчиками украинской границы.

Читайте также Что будет с ценами на недвижимость в декабре

Даниил Гетманцев Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Индикативный показатель в 48,5 миллиарда гривен выполнен только на 39,2 миллиарда гривен или на 81%. И учитывая перевыполнение плана в прошлом месяце, недовыполнение в ноябре можно объяснить лишь падением грузооборота на западном участке границы.

Реакция Еврокомиссии на протесты перевозчиков

С начала ноября 2023 г. польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на украинской границе. Они перекрыли движение для грузовиков с продукцией и пропускают всего один в час.

Спикер Еврокомиссии по транспорту Адальберт Янц рассказал корреспондентке 24 Канала в Брюсселе, которые продолжаются трехсторонние переговоры между Украиной, Польшей и ЕК

Адальберт Янц Спикер Еврокомиссии по транспорту Комиссия остается в контакте с польскими, а также с украинскими властями, чтобы содействовать их контактам и дискуссиям. Вчера прошла встреча. Это была встреча не на политическом уровне, и я не могу вдаваться в подробности всех состоявшихся контактов. Я хотел бы напомнить, что нашей целью остается то, чтобы польские и украинские власти работали вместе для того, чтобы прийти к решениям. Мы также рассматриваем любые возможные практические решения, которые могут быть приняты властью в ближайшем будущем, чтобы ответить на вопросы, поднятые протестующими, и на результаты этих действий, на ситуацию на границе.

Также Янц рассказал, что Еврокомиссия будет способствовать мирному разрешению конфликта в пользу обеих сторон.