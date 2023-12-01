Изменений не ожидают

Эксперт уверяет, что сейчас ситуация на рынке недвижимости стабильная, а ценовая динамика в декабре не изменится. В то же время вторичный рынок активнее первичного, хотя первичный показывает лучшие тенденции, чем это было в начале года.

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Самыми дорогими городами на рынке недвижимости остаются Киев и Львов.

Понятно, что более активный рынок на западе Украины, цены там достигли практически довоенного уровня. Можно утверждать, что баланс между спросом и предложением сохраняется,

— добавляет Юрий Пита.

Рост спроса

Хотя роста цен в декабре не ожидается, но до конца года может возрасти количество покупателей, как это было до полномасштабной войны. Если так будет, то повышение цен может произойти, но незначительное – в пределах до 10%. Это касается и первичного и вторичного рынка.

Сейчас покупатель ищет как для проживания, так и инвестиций (сдача в аренду). Увеличиваются случаи продаж для последующей покупки и улучшения жилищных условий, следовательно, спрос также имеют двух- и трехкомнатные квартиры,

— говорит Юрий Пита.

Что касается отличий первичного и вторичного рынка, то второй сейчас более популярен — покупатель продолжает искать жилье для пользования, с ремонтом. А на первичном рынке наблюдается спрос от участников программы "єОселя". Инвестор начинает интересоваться рынком с целью инвестирования с последующей продажей.