Митниця не доплатила

На думку депутата, головна причина недоплати, це блокування польськими перевізниками українського кордону.

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Данило Гетманцев Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Індикативний показник у 48,5 мільярда гривень виконано лише на 39,2 мільярда гривень або на 81%. І зважаючи на перевиконання плану минулого місяця, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону.

Нагадаємо! З початку листопада 2023 року польські перевізники заблокували пункти пропуску на українському кордоні. Вони перекрили рух для вантажівок з продукцією й пропускають лише одну на годину.

Реакція Єврокомісії на протести перевізників

Речник Єврокомісії з питань транспорту Адальберт Янц розповів кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі, що нині тривають тристоронні переговори між Україною, Польщею та ЄК.

Адальберт Янц Речник Єврокомісії з питань транспорту Комісія залишається в контакті з польською, а також з українською владою, щоб сприяти їхнім контактам і дискусіям. Вчора відбулася зустріч. Це була зустріч не на політичному рівні, і я не можу вдаватися в подробиці всіх контактів, які відбулися. Я хотів би нагадати, що нашою метою залишається те, щоб польська та українська влада працювали разом для того, щоб прийти до рішень. Ми також розглядаємо будь-які можливі практичні рішення, які можуть бути прийняті владою в найближчому майбутньому, щоб відповісти на питання, підняті протестувальниками, і на результати цих дій, на ситуацію на кордоні.

Також Янц розповів, що Єврокомісія сприятиме мирному врегулюванню конфлікту на користь обох сторін.