Удар по бюджету: из-за обстрелов Украина недополучит 1,5 миллиарда долларов налогов
Систематический террор со стороны врага продолжает истощать финансовые резервы нашего государства. Члены правительства уже подсчитывают колоссальные убытки, которые непосредственно повлияют на финансирование важнейших сфер в следующем году.
Какой ущерб нанесли обстрелы и где будут искать средства
Из-за постоянных российских ударов по критической инфраструктуре и остановки предприятий Украина недополучит около 1,5 миллиарда долларов налогов до конца текущего года. В то же время потребность во внешнем финансировании на 2027 год уже превысила 52 миллиарда долларов, из которых более 32,6 миллиарда еще предстоит найти, о чем заявил премьер-министр Сергей Корецкий.
В следующем году львиная доля государственных средств пойдет на выживание страны. Бюджетные расходы на оборону и безопасность составят почти 44% ВВП, однако этого недостаточно. Внебюджетная потребность для Сил обороны оценивается в дополнительные 45 миллиардов долларов.
Почти 20 миллиардов долларов уже четко определены в рамках договоренностей с Европейским союзом, МВФ и Японией,
– отметил глава правительства во время выступления на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка.
От того, удастся ли привлечь остальную сумму, напрямую зависит обороноспособность страны, выплата пенсий, поддержка больниц и бизнеса.
Что известно о предыстории событий и финансовых шагах врага
Пока Украина ищет ресурсы для защиты, Россия готовится к длительному противостоянию. Как уже сообщалось, Путин рекордно увеличил военные расходы на 2026 год до почти 199 миллиардов долларов, что составляет 46% всех бюджетных расходов страны-агрессора. На фоне этой угрозы соседние страны также беспрецедентно вооружаются: например, Польша потратит 26 миллиардов долларов на защиту населения, приступая к капитальному строительству укрытий.
Чтобы обеспечить стабильность, на этой неделе украинское правительство должно принять все необходимые решения для продолжения финансирования, а Верховная Рада – рассмотреть ключевые законопроекты, которых требуют международные партнеры.