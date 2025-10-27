Некоторые пенсионеры могут потерять пенсию в 2026 году: как этого избежать

Некоторые пенсионеры должны выполнить конкретные действия, чтобы получать выплаты. В противном случае деньги в 2026 году могут прекратить поступать людям пенсионного возраста.

Кто рискует потерять пенсию в 2026 году?

Речь идет о прохождении физической идентификации, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Сумма не такая, как ожидаешь: какая будет пенсия, если проработал 42 года

Дело в том, что постановлением Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 № 299 (вступило в силу 20.03.2025) определен порядок выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и осуществления страховых выплат лицам:

временно проживающим за границей; проживающим на временно оккупированных Россией территориях Украины; или выехали с временно оккупированных территорий Украины и проживают на подконтрольной Украине территории.

Важно! Чтобы пенсионные выплаты не прекратились в следующем году, необходимо пройти физическую идентификацию лица до 31 декабря текущего года.

Как пройти физическую идентификацию?

Пройти физическую идентификацию можно следующим образом:

Обратившись лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в банковские учреждения, где лицо получает пенсию; Авторизовавшись в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью удаленного КЭП (квалифицированной электронной подписи) "Дія. Підпис", созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг; С помощью видеоконференцсвязи с соблюдением законодательства в сфере электронных услуг, во время сеанса которого предъявляется документ, удостоверяющий личность в соответствии с Порядком, установленного правлением Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание! Кроме того, следует информировать Главное управление по факту получения или неполучения пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат от органов пенсионного обеспечения России путем "дистанционного информирования" через вебпортал ПФУ.

Что делать, если прекратили начислять пенсию?

Иногда пенсионерам могут прекратить начислять на банковскую карточку выплаты. Об этом отмечает Пенсионный фонд.

В таком случае, прежде всего, следует выяснить в органах ПФУ, проводилось ли начисление пенсии в выплатном периоде. Обратиться в фонд можно сделать онлайн, лично или через телефонный звонок.

Заметьте! Если начисление пенсии продолжается, то необходимо обратиться в банк для выяснения оснований блокировки карты.

Кто еще должен пройти физическую идентификацию?