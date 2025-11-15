Приготовьтесь тратить деньги: за счетчики придется платить самостоятельно

Некоторым потребителям жилищно-коммунальных услуг в ближайшее время придется готовиться к дополнительным расходам. Отдельным категориям украинцев необходимо будет пройти важную процедуру, без которой дальнейшее предоставление услуг может усложниться.

Для чего украинцам платить за поверку счетчика?

Закон обязывает владельцев квартирных счетчиков регулярно проверять их исправность. Эта процедура нужна для того, чтобы прибор точно определял объемы потребления, пишет 24 Канал со ссылкой на Украинское радио.

Изношенные счетчики могут считать неточно, а это означает переплаты. При этом, именно потребитель должен ее заказать и оплатить. Поэтому украинцам стоит заранее подготовиться к этим расходам.

Обязательно ли всем осуществлять поверку счетчика?

Как пояснили в Минэкономики, межповерочный интервал для большинства счетчиков составляет четыре года. В то же время отдельные приборы, в частности газовые счетчики, могут иметь другой срок: два или даже восемь лет, в зависимости от их типа и технических характеристик.

При этом, все владельцы счетчиков должны обязательно проходить поверку, иначе их показания просто не будут приниматься. В таком случае оплату за коммунальные услуги будут начислять по нормативам, которые часто выше фактического потребления.

Как проводят поверку счетчика?