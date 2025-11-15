Приготуйтесь витрачати гроші: за лічильники доведеться платити самостійно

Деяким споживачам житлово-комунальних послуг найближчим часом доведеться готуватися до додаткових витрат. Окремим категоріям українців необхідно буде пройти важливу процедуру, без якої подальше надання послуг може ускладнитися.

Для чого українцям платити за повірку лічильника?

Закон зобов’язує власників квартирних лічильників регулярно перевіряти їхню справність. Ця процедура потрібна для того, щоб прилад точно визначав обсяги споживання, пише 24 Канал з посиланням на Українське радіо.

Зношені лічильники можуть рахувати неточно, а це означає переплати. При цьому, саме споживач має її замовити та оплатити. Тож українцям варто заздалегідь підготуватися до цих витрат.

Чи обовʼязково усім здійснювати повірку лічильника?

Як пояснили у Мінекономіки, міжповірочний інтервал для більшості лічильників становить чотири роки. Водночас окремі прилади, зокрема газові лічильники, можуть мати інший термін: два або навіть вісім років, залежно від їхнього типу та технічних характеристик.

При цьому, усі власники лічильників мають обов’язково проходити повірку, інакше їхні показання просто не прийматимуться. У такому разі оплату за комунальні послуги нараховуватимуть за нормативами, які часто вищі за фактичне споживання.

Як проводять повірку лічильника?