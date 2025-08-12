Поверку счетчиков газа в Украине нужно осуществлять систематически. Если счетчик окажется неисправным, существует риск переплаты.

Как и когда проводят поверку счетчиков?

Для точного учета природного газа каждый газовый счетчик подлежит периодической поверке, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".

Процедура проводится через установленный промежуток времени:

для счетчиков класса 1,0 – каждые 2 года;

для счетчиков класса 1,5 – каждые 8 лет.

Газовые счетчики можно применять только при условии, если они прошли поверку. Для бытовых потребителей все работы, проводят исключительно специалисты Оператора газораспределительных сетей.

При снятии счетчика на поверку проводится его обследование, проверяется наличие и целостность пломб, отсутствие на приборе повреждений, номер счетчика, завод-производитель, год выпуска, дата последней поверки, последний показатель и функционирования.

Если срок поверки истек, а счетчик газа не поверен по вине потребителя, показания счетчика считаются недействительными и производится начисление за потребленный газ по нормам потребления.

Кто будет платить за поверку счетчика?

Периодическая поверка счетчиков газа, а также демонтаж и ремонт, выполняется за счет Оператора газораспределительной сети.

Зато не бытовые потребители самостоятельно контролируют сроки истечения межповерочных интервалов, а также обеспечивают проведение периодической поверки счетчиков за свой счет.

По инициативе потребителя или газораспределительной организации может проводиться внеочередная поверка или экспертиза счетчика. Расходы, связанные с внеочередной поверкой счетчика возлагаются на сторону, которая является инициатором ее проведения.