За что штрафуют потребителей газовики?

Больше всего наказывают за несанкционированное подключение к газопроводу. Это не только незаконно, но и опасно, ведь утечка газа может привести к отравлению или даже трагедии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Газправду".

Как отмечают газовики, выявить врезку несложно, ведь операторы фиксируют резкие изменения в объемах потребления или проверяют герметичность труб. Поэтому скрыть это не удастся.

Чем грозит незаконное подключение газа?

Если незаконное подключение подтвердят, потребителю доначислят неучтенный газ за период от 6 месяцев до 2 лет (или с момента покупки дома). Во многих случаях сумма штрафа будет превышать 100 тысяч гривен.

Газ при этом отключат, а подключение восстановят только после уплаты долга и прохождения официальной процедуры. Нужно будет получить технические условия и согласовать проект до оплаты услуг оператора ГРМ.