Медлить не стоит: какую процедуру стоит сделать со счетчиками

Некоторые из украинцев должны в ближайшее время актуализировать данные относительно своих счетчиков. Если этого не сделать, есть риск платить увеличенную коммуналку.

Для чего актуализировать данные счетчика

Каждые 4 года украинцы должны осуществлять поверку своих счетчиков ЖКУ, чтобы убедиться, что они исправно работают.

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Поверку проводят специалисты, которых вызвали индивидуально. Процедуру проводят за счет абонента.

Как правильно актуализировать данные

После поверки счетчика, надо актуализировать данные у своего поставщика.

Например, после проверки счетчиков воды и тепла, их необходимо опломбировать и поставить на абонентский учет.

Если поверка прошла успешно, абонент получит свидетельство о поверке. Однако, если были обнаружены неисправности он получит специальную справку для замены счетчика.

Когда все процедуры проведены, украинец должен предоставить фото или скан таких документов: