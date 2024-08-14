Как получить уменьшенный тариф
Украинцы могут платить за электроэнергию меньше, если изменят типичный счетчик. Например, на двухзонный вариант.
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Благодаря этому устройству, стоимость электроэнергии для потребителя будет рассчитываться по двум тарифам:
- дневной длится с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- ночной – 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.
Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки, на уровне 2,64 гривны за киловатт-час (при потреблении ими в этот период до 2 000 киловатт-часов электроэнергии в месяц),
– говорится в сообщении Минэнерго.