Пенсия увеличится на 4 тысячи: вырастет ли минимальная выплата осенью

Осенний сезон принес приятные финансовые изменения для части украинских граждан, нуждающихся в особой поддержке. Государство пересмотрело гарантированные суммы, обеспечив существенный рост ежемесячных поступлений.

Кому именно перечислили выплаты и какие суммы будут начислены?

Этой осенью повышенные минимальные пенсии продолжат получать семьи погибших и пропавших без вести защитников и защитниц Украины.

После весеннего пересмотра гарантированная выплата для части получателей увеличилась почти на 4 000 гривен, что свидетельствует о соответствующем постановлении Кабинета Министров № 674.

Каковы новые минимальные пороги для различных категорий?

Государство установило четкую градацию выплат в зависимости от состава семьи.

Если пенсия назначена двум и более членам семьи (кроме нетрудоспособных родителей или одного из супругов) или детям погибших военнослужащих, минимальная сумма выросла на 3 920 гривен и теперь составляет 10 020 гривен.

Еще более высокий порог зафиксирован для нетрудоспособных членов семей – матери, отца, жены, мужа или детей, получающих социальную помощь вместо пенсии. Для них ежемесячная выплата увеличилась на 5 100 гривен, достигнув отметки в 12 810 гривен.

Правительство гарантирует, что в дальнейшем эти суммы будут ежегодно индексироваться, а Пенсионный фонд будет производить перерасчет автоматически.

Как правильно оформить документы на получение денег?

Если вы оформляете пенсию в связи с потерей кормильца впервые, необходимо обратиться в уполномоченное подразделение министерства или ведомства, где проходил службу военнослужащий.

Важно! К заявлению обязательно приложите паспорт, документы, подтверждающие родственные связи, подтверждение права на пенсию и реквизиты банковского счета.

В случае, если такая пенсия уже была назначена ранее, заявление следует подавать непосредственно в Пенсионный фонд. Сделать это можно максимально быстро онлайн – достаточно авторизоваться на веб-портале ПФУ и загрузить скан-копии документов.

Что еще можно получить в виде пенсионных бонусов украинцам этой осенью?

Напомним, что это не единственные изменения в социальной сфере, вступающие в силу в сентябре. Как уже сообщалось ранее, для украинских военных со статусом УБД продолжают действовать повышенные гарантии – их минимальная пенсия составляет 6 197 гривен.

Кроме того, финансовые бонусы предусмотрены для женщин, воспитавших пятерых и более детей – они получают доплату в размере от 908 гривен. Также неработающие военные пенсионеры могут оформить надбавку в размере более 1 300 гривен за каждого нетрудоспособного члена семьи, на содержании которого они находятся.