В проекте госбюджета предусматривается повышение пенсий в 2026 году. Однако по словам Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, это не будет реальной поддержкой для людей.

Почему повышение пенсии не спасет пенсионеров от бедности?

Известно, что в 2026 году прожиточный минимум поднимут на 9,9% с учетом прогнозируемой инфляции, сообщает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передает 24 Канал.

Однако по последним данным НБУ, еще в августе этого года инфляция составляла 13,2% в годовом измерении. А это означает, что повышение пенсий в 2026 году не компенсируют рост цен и обесценивание денег.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики В 2022 году пенсии подняли на 14%, в 2023 году – почти на 20%, в 2024 – только на 7,96%, а в 2025 – на 11,5%. Впрочем уже сегодня инфляция составляет более 13%, а зарплаты растут более чем на 20%. Это означает, что потребность в расходах на пенсии только увеличивается.

Дело в том, что минимальная пенсия в 2026 году вырастет на 234 гривны – с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Но фактический прожиточный минимум составляет уже более 7 тысяч гривен. И получается, что "обновленная" минимальная пенсия покрывает лишь треть от того, что на самом деле нужно для жизни.

Подал соответствующие правки в бюджет, чтобы минимальная пенсия составляла не менее 4 700 гривен. Также обращаюсь к правительству, чтобы они сделали свою "домашнюю работу" и предложили систему пересмотра специальных пенсий таким образом, чтобы их выплата не обеспечивалась за счет обычных пенсионеров,

– добавил Гетманцев.

По данным ПФУ, в начале июля средняя пенсия в Украине составляла 6 410,2 гривны, а по сравнению с апрелем, эта сумма увеличилась лишь на 1,1%.

Сейчас большинство пенсионеров получают пенсию ниже 5 тысяч гривен – 56,2%, а ниже 4 тысяч гривен – 35,7% пенсионеров, ниже 3 тысяч гривен – 3,7% – ниже 3 тысяч гривен.

Какие есть проблемы с расходами госбюджета?

Как объясняет Гетманцев, есть вопросы еще и к предусмотренным расходам госбюджета, ведь на пенсионное обеспечение заложили 251 миллиард гривен, а в Минсоцполитики подсчитали, что нужно не менее 280 миллиардов.

То есть не хватает почти 30 миллиардов, которые должны были бы пойти на повышение выплат ветеранам, чернобыльцам, военным,

– отмечает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов.

Кроме того, правительство снова переложило финансирование специальных пенсий (в частности прокурорских) на солидарную систему, а это значит на плечи обычных пенсионеров.

В каких областях самая высокая и самая низкая пенсия?