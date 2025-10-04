Вырастет лишь на 234 гривны: почему пенсия не догонит цены в 2026 году
- В 2026 году минимальная пенсия вырастет лишь на 234 гривны, что не покроет уровня инфляции.
- На пенсионное обеспечение заложено 251 миллиард гривен, тогда как нужно не менее 280 миллиардов.
В проекте госбюджета предусматривается повышение пенсий в 2026 году. Однако по словам Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, это не будет реальной поддержкой для людей.
Почему повышение пенсии не спасет пенсионеров от бедности?
Известно, что в 2026 году прожиточный минимум поднимут на 9,9% с учетом прогнозируемой инфляции, сообщает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передает 24 Канал.
Читайте также В Украине засекретили информацию об ОПК: Свириденко назвала данные, которые будут недоступны
Однако по последним данным НБУ, еще в августе этого года инфляция составляла 13,2% в годовом измерении. А это означает, что повышение пенсий в 2026 году не компенсируют рост цен и обесценивание денег.
В 2022 году пенсии подняли на 14%, в 2023 году – почти на 20%, в 2024 – только на 7,96%, а в 2025 – на 11,5%. Впрочем уже сегодня инфляция составляет более 13%, а зарплаты растут более чем на 20%. Это означает, что потребность в расходах на пенсии только увеличивается.
Дело в том, что минимальная пенсия в 2026 году вырастет на 234 гривны – с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Но фактический прожиточный минимум составляет уже более 7 тысяч гривен. И получается, что "обновленная" минимальная пенсия покрывает лишь треть от того, что на самом деле нужно для жизни.
Подал соответствующие правки в бюджет, чтобы минимальная пенсия составляла не менее 4 700 гривен. Также обращаюсь к правительству, чтобы они сделали свою "домашнюю работу" и предложили систему пересмотра специальных пенсий таким образом, чтобы их выплата не обеспечивалась за счет обычных пенсионеров,
– добавил Гетманцев.
- По данным ПФУ, в начале июля средняя пенсия в Украине составляла 6 410,2 гривны, а по сравнению с апрелем, эта сумма увеличилась лишь на 1,1%.
- Сейчас большинство пенсионеров получают пенсию ниже 5 тысяч гривен – 56,2%, а ниже 4 тысяч гривен – 35,7% пенсионеров, ниже 3 тысяч гривен – 3,7% – ниже 3 тысяч гривен.
Какие есть проблемы с расходами госбюджета?
Как объясняет Гетманцев, есть вопросы еще и к предусмотренным расходам госбюджета, ведь на пенсионное обеспечение заложили 251 миллиард гривен, а в Минсоцполитики подсчитали, что нужно не менее 280 миллиардов.
То есть не хватает почти 30 миллиардов, которые должны были бы пойти на повышение выплат ветеранам, чернобыльцам, военным,
– отмечает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов.
Кроме того, правительство снова переложило финансирование специальных пенсий (в частности прокурорских) на солидарную систему, а это значит на плечи обычных пенсионеров.
В каких областях самая высокая и самая низкая пенсия?
Сейчас самый большой размер средней пенсии зафиксирован в Киеве – это 8 856 гривен, а также в Донецкой области (7 840 гривен) и Днепропетровской области (7 134 гривны).
Наименьший показатель пенсии в Тернопольской области (4 967 гривен), Черновицкой (5 136 гривен) и Закарпатской областях (5 210 гривен).