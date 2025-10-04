У проєкті держбюджету передбачається підвищення пенсій у 2026 році. Однак за словами Данила Гетманцева, голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, це не буде реальною підтримкою для людей.

Чому підвищення пенсії не врятує пенсіонерів від бідності?

Відомо, що у 2026 році прожитковий мінімум піднімуть на 9,9% з урахуванням прогнозованої інфляції, повідомляє голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев, передає 24 Канал.

Читайте також В Україні засекретили інформацію про ОПК: Свириденко назвала дані, які будуть недоступні

Однак за останніми даними НБУ, ще у серпні цього року інфляція становила 13,2% у річному вимірі. А це означає, що підвищення пенсій у 2026 році не компенсують зростання цін та знецінення грошей.

Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики У 2022 році пенсії підняли на 14%, у 2023 році – майже на 20%, у 2024 – лише на 7,96%, а у 2025 – на 11,5%. Втім вже на сьогодні інфляція складає понад 13 %, а зарплати зростають більш ніж на 20%. Це означає, що потреба у видатках на пенсії тільки збільшується.

Річ у тім, що мінімальна пенсія у 2026 році зросте на 234 гривні – з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Але фактичний прожитковий мінімум становить вже понад 7 тисяч гривень. І виходить, що "оновлена" мінімальна пенсія покриває лише третину від того, що насправді потрібно для життя.

Подав відповідні правки в бюджет, щоб мінімальна пенсія становила не менше 4 700 гривень. Також звертаюся до уряду, щоб вони зробили свою "домашню роботу" і запропонували систему перегляду спеціальних пенсій таким чином, щоб їх виплата не забезпечувалася коштом звичайних пенсіонерів,

– додав Гетманцев.

За даними ПФУ, на початку липня середня пенсія в Україні становила 6 410,2 гривні, а у порівнянні з квітнем, ця сума збільшилась лише на 1,1%.

Наразі більшість пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тисяч гривень – 56,2%, а нижче 4 тисяч гривень – 35,7% пенсіонерів, нижче 3 тисяч гривень – 3,7% – нижче 3 тисяч гривень.

Які є проблеми з видатками держбюджету?

Як пояснює Гетманцев, є питання ще й до передбачених видатків держбюджету, адже на пенсійне забезпечення заклали 251 мільярд гривень, а в Мінсоцполітики підрахували, що потрібно щонайменше 280 мільярдів.

Тобто бракує майже 30 мільярдів, які мали б піти на підвищення виплат ветеранам, чорнобильцям, військовим,

– зауважує голова Комітету ВРУ з питань фінансів.

Крім того, уряд знову переклав фінансування спеціальних пенсій (зокрема прокурорських) на солідарну систему, а це означає на плечі звичайних пенсіонерів.

В яких областей найвища та найнижча пенсія?