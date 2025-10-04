Як в Україні посилили захист українських зброярів?
У публічних реєстрах обмежили про місце розташування підприємств ОПК, а також виробничі потужності, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.
Як додала Свириденко, приховування даних із публічних агрегаторів було зроблено для того, щоб унеможливити їх отримання сторонніми особами.
Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Безпека нашої оборонної промисловості – ключові умови, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ефективніше забезпечити нашу армію всім необхідним.
Ще раніше міністр оборони Денис Шмигаль у коментарі Politico розповів, що 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.
Кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська,
– заявив Шмигаль.
Яку зброю може отримає Україна від США?
Наприкінці вересня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди на суму 444 мільйони євро.
Це замовлення було від США. Є підставити вважати, що постачання снарядів буде для України.
Відповідно до контракту, постачання розпочнеться у 2026 році, а завершиться у червні 2027 року.