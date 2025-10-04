Як в Україні посилили захист українських зброярів?

У публічних реєстрах обмежили про місце розташування підприємств ОПК, а також виробничі потужності, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Як додала Свириденко, приховування даних із публічних агрегаторів було зроблено для того, щоб унеможливити їх отримання сторонніми особами.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Безпека нашої оборонної промисловості – ключові умови, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ефективніше забезпечити нашу армію всім необхідним.

Ще раніше міністр оборони Денис Шмигаль у коментарі Politico розповів, що 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.

Кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська,

– заявив Шмигаль.

