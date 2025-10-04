Як в Україні посилили захист українських зброярів?

У публічних реєстрах обмежили про місце розташування підприємств ОПК, а також виробничі потужності, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Як додала Свириденко, приховування даних із публічних агрегаторів було зроблено для того, щоб унеможливити їх отримання сторонніми особами.

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністр України

Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Безпека нашої оборонної промисловості – ключові умови, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ефективніше забезпечити нашу армію всім необхідним.

Ще раніше міністр оборони Денис Шмигаль у коментарі Politico розповів, що 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.

Кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська,
– заявив Шмигаль.

Яку зброю може отримає Україна від США?

  • Наприкінці вересня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди на суму 444 мільйони євро.

  • Це замовлення було від США. Є підставити вважати, що постачання снарядів буде для України.

  • Відповідно до контракту, постачання розпочнеться у 2026 році, а завершиться у червні 2027 року.