Таку інформацію повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

Над чим зараз працюють в Україні?

Олексанлр Борняков розповів про роботу над створенням мін із вбудованим штучним інтелектом. За задумом, ці системи зможуть автоматично аналізувати обстановку та визначати, чи потрібно активувати вибуховий пристрій.

За його словами, ШІ відповідатиме за розпізнавання цілей, і має не лише відрізняти на рівні "свій – чужий", але й визначати хто наближається до міни – цивільний чи військовий, дорослий чи дитина, і те, чи має людина зброю.

Наприклад, якщо штучний інтелект бачить, що хтось іде по мінному полю, і ця людина нижча за 1 метр, то міна не вибухне, бо ШІ розуміє, що це дитина. Або, якщо на бронежилеті написано "ООН", то міна теж не спрацює. Або, якщо людина нічого металевого не має при собі, - також не спрацює, за оцінюванням штучного інтелекту… Я думаю, це може працювати автономно,

– розповів він.

До речі, ЗМІ раніше повідомляли, що українські підрозділи дедалі частіше ведуть бойові операції без безпосередньої участі піхоти, керуючи ударами з підземних центрів управління за десятки кілометрів від поля бою.