Такую информацию сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков во время Черноморского форума по безопасности в Одессе.

Смотрите также Стало еще смешнее: Defense Express объяснили, зачем россияне красят технику "под зебру"

Над чем сейчас работают в Украине?

Алексанлр Борняков рассказал о работе над созданием мин со встроенным искусственным интеллектом. По замыслу, эти системы смогут автоматически анализировать обстановку и определять, нужно ли активировать взрывное устройство.

По его словам, ИИ будет отвечать за распознавание целей, и должен не только отличать на уровне "свой – чужой", но и определять кто приближается к мине – гражданский или военный, взрослый или ребенок, и то, имеет ли человек оружие.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Например, если искусственный интеллект видит, что кто-то идет по минному полю, и этот человек ниже 1 метра, то мина не взорвется, потому что ИИ понимает, что это ребенок. Или, если на бронежилете написано "ООН", то мина тоже не сработает. Или, если человек ничего металлического не имеет при себе, - также не сработает, по оценке искусственного интеллекта... Я думаю, это может работать автономно,

– рассказал он.

Кстати, СМИ ранее сообщали, что украинские подразделения все чаще ведут боевые операции без непосредственного участия пехоты, управляя ударами из подземных центров управления за десятки километров от поля боя.