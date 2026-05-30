Детали рассказали Defense Express. Аналитики объяснили, что враг прибегнул к маскировке времен Первой мировой.

Смотрите также Стена дронов работает, – в 110-й ОМБр удивили, сколько живет обнаруженный российский пехотинец

Зачем россияне красят военные машины под зебру?

Как сообщил телеграм-канал Exilenova+, россиянам приказали перекрасить военные машины в "цвета, которые не выдают принадлежность к минобороны", назначить того, кто смотрит за небом в каждом экипаже, ездить преимущественно в непогоду и по объездным дорогам. А еще, что очень важно, "нанести на машины эмблемы различных общественных организаций". То есть фактически прятаться за спинами гражданских.



Россияне прячут свою технику от украинских дронов с ИИ-видением / Фото из телеграм-канала Exilenova+

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Через несколько дней Exilenova+ показали первые результаты. Один из грузовиков россияне покрасили в яркие характерные бело-черные полосы, похожие на окраску зебры. Покрасили даже колеса.



Россияне красят военную технику под зебру / Фото Exilenova+

Defense Express обратили внимание, что этот КамАЗ-зебра – неудачная попытка применить маскировку более столетней давности.

Хотя, на первый взгляд, речь идет о попытке оккупантов воспроизвести окраску зебры, это больше похоже на попытку сделать так называемый слепящий камуфляж. Это особый вид очень специфического камуфляжа, который был изобретен во время Первой мировой войны и использовался на кораблях. Он состоял из больших ярких несимметричных фигур, задачей которых было "сломать" привычные контуры объекта,

– объяснили эксперты.

Слепящий камуфляж был цветным, там ложно освещали то, что должно быть в тени, и затемняли светлые плоскости. Также он должен был сделать невозможным точное определение курса, скорости и дальности до цели, то есть сделать все, чтобы оптические дальномеры не могли корректно работать.

"Делалось все, чтобы усложнить визуальное восприятие и принцип работы дальномера. Например, для измерения дальности необходимо было свести стереоизображение в единое, или измерить высоту корабля от воды до конца мачты, а затем точно определить его класс. (...) Слепящий камуфляж был направлен именно на "сбивание прицела" во вражеских кораблях и подводных лодках и мог работать только на больших объектах на значительном расстоянии", – детализировали в статье.

До Второй мировой войны такие военные хитрости почти исчезли, ведь появились радары, которые работали иначе.

Алгоритмы так называемого машинного зрения не измеряют дальность до цели, как это делали на оптических дальномерах, и вообще имеют мало общего с принципом работы человеческого мозга. А эта конкретная попытка оккупантов изобразить слепящий камуфляж свидетельствует о непонимании его принципов и назначения. Поэтому появление "в прицеле" оператора украинского дрона такого КамАЗа-зебры сможет вызвать скорее психологический эффект. Хотя он может его даже не заметить, если будет использовать тепловизионную камеру,

– подытожили Defense Express.

Напомним, для россиян одна из главных проблем сейчас – то, что Украина перерезает логистику на ключевой транспортной артерии. Речь об оккупированных территориях.