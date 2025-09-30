Що відомо про замовлення артснарядів від США?

Rheinmetall підписали контракт компанією Global Military Products, що працює на замовлення США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Дивіться також PURL працює: шість країн НАТО виділили мільярди на потреби ЗСУ

За цим контрактом Rheinmetall буде виготовляти 155-мм та 105-мм артилерійських снарядів. Вартість контракту – 444 мільйони євро (521 мільйон доларів).

170 мільйонів євро вже надійшли в рамках попереднього замовлення, а ще 274 мільйони надійдуть у наступних замовленнях.

Зазначається що всі ці снаряди призначені для неназваної східноєвропейської країни. Й найбільш ймовірним варіантом є те, що ця неназвана країна – Україна. Адже серед інших східноєвропейських країн лише тут ці снаряди найбільш необхідні та дефіцитні,

– пишуть у Defense Express.

Проте в компанії зазначили, що це лише припущення, і боєприпаси за цим замовленням можуть піти комусь іншому на тлі зростаючої російської агресії.

Що відомо про замовлені снаряди?

Щодо типу снарядів, які планується поставити, то у випадку зі 155-мм снарядами це стандартні М107, що застосовуються у всіх 155-мм системах, і надходити вони будуть разом з пороховими зарядами M4A2.

У випадку ж зі 105-мм снарядами, то це будуть M1 які використовуються у гаубицях M101, M119, L119 та OTO Melara Mod.56, що вже наявні в Україні. Постачання за цим контрактом має розпочатись вже у 2026 році, а останні поставки мають надійти у червні 2027 року.

Нагадаємо, що завод Rheinmetall з виробництва боєприпасів з’явиться у Латвії. Rheinmetall планує побудувати завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм у Латвії, який буде експлуатуватися спільно з Латвійською державною оборонною корпорацією.

Будівництво заводу планується розпочати навесні 2026 року з інвестиціями у розмірі 275 мільйонів євро, що створить щонайменше 150 робочих місць.

Що відомо про співпрацю Rheinmetall з Україною?