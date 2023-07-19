Повышение депутатам и госслужащим: сколько они получили надбавки к пенсиям

В июле украинские пенсионеры, получившие пенсию по специальным законам, получили прибавку к пенсионным выплатам. Следовательно, наибольшую надбавку получили народные депутаты и государственные служащие.

На сколько повысили пенсии в июле

В июле некоторым пенсионерам удалось получить на 1 450 гривен больше. Это коснулось 659 человек, которым были назначены пенсии в соответствии с законом о статусе народного депутата Украины.

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После депутатов идут госслужащие, получившие в среднем по 1 046 гривен. Перерасчет был произведен для 16 989 человек.

Бывшие работники в органах местного самоуправления, а это 1 574 человека, получили выплаты на уровне 634 гривен.

Наименьшее увеличение пенсии получили учёные. Только 197 граждан повысили выплаты на 422 гривен.

Индексация в марте, а затем в июле

Средний размер увеличения составил 1 020 гривен. В общей сложности перерасчеты были проведены для 19 419 пенсионеров.

Еще в марте пенсионерам были проиндексированы пенсии в размере 19,7%. Таким образом, средний размер пенсии поднялся до 5 219 гривен в 2023 году.

Вторая часть индексации была проведена 1 июля для ученых, депутатов, госслужащих и работников в органах местного самоуправления.