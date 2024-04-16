Рост пенсий с в июне: кому ждать увеличения выплат

Несмотря на сложную экономическую ситуацию внутри страны, социальные выплаты украинцев растут. В том числе и пенсии.

У кого летом вырастут пенсии летом

Плановой индексации на грядущее лето не запланировано. Однако пенсии некоторых украинцев все равно вырастут.

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Речь идет о пенсионерах старше 70 лет. Они могут получить возрастную надбавку. Размер этой доплаты зависит от возраста:

лица от 70 до 74 лет включительно получат дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая доплата начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.

У кого изменятся пенсии в апреле

Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, которые имеют пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривен.

В апреле изменятся минимальные выплаты пенсионеров старше 65 лет, которые имеют полный стаж. Теперь гарантированные пенсии этих лиц составляют 3 200 гривен. Это связано с ростом минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен.

Также в течение апреля произойдет перерасчет выплат работающих пенсионеров, при условии, что они приобрели минимум 24 месяца стажа. Доплата за каждый дополнительный год составляет 23,61 гривны.