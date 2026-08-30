Пенсия может вырасти почти до 12,5 тысячи гривен: кого коснется повышение

Для отдельных граждан Украины закон предусматривает особые условия пенсионного обеспечения. Расскажем, кому назначаются повышенные выплаты и как они начисляются.

Кому могут повысить пенсию почти до 12,5 тысяч гривен

Повышенные минимальные пенсионные гарантии в Украине действуют для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность. Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, размер таких выплат зависит от группы инвалидности и ежегодно пересматривается после индексации.

В 2026 году минимальная пенсионная выплата для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью III группы составляет 12 392,13 гривен. Для лиц с II группой инвалидности гарантированный минимум составляет 16 522,84 гривны, а для I группы – 20 653,55 гривны.

От чего зависит размер выплат

Пенсионный фонд рассчитывает гарантированный минимум на основе средней заработной платы в Украине за предыдущий год, с которой уплачивались страховые взносы. Для лиц с инвалидностью I группы выплата составляет 100% этого показателя, для II группы – 80%, а для III группы – 60%.

В гарантированный минимальный размер уже входят все предусмотренные законодательством надбавки, повышения, индексация, целевая денежная помощь и другие компенсационные выплаты. Отдельно может начисляться только пенсия за особые заслуги перед Украиной.

Кто может оформить повышенную пенсию

Право на такие пенсионные гарантии имеют граждане, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и имеют официально установленную причинно-следственную связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

Для оформления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать документы, подтверждающие статус участника ликвидации и установление инвалидности.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы сообщали , что правительство также увеличило гарантированные минимальные пенсии для членов семей погибших или пропавших без вести защитников Украины до 12 810 гривен.