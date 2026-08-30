Кому можуть підвищити пенсію майже до 12,5 тисячі гривень

Підвищені мінімальні пенсійні гарантії в Україні діють для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, розмір таких виплат залежить від групи інвалідності та щороку переглядається після індексації.

У 2026 році мінімальна пенсійна виплата для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю III групи становить 12 392,13 гривні. Для осіб з II групою гарантований мінімум складає 16 522,84 гривні, а для I групи вже становитиме 20 653,55 гривні.

Від чого залежить розмір виплат

Пенсійний фонд розраховує гарантований мінімум на основі середньої заробітної плати в Україні за попередній рік, з якої сплачувалися страхові внески. Для осіб з інвалідністю I групи виплата становить 100% цього показника, для II групи – 80%, а для III групи вже 60%.

До гарантованого мінімального розміру вже входять усі передбачені законодавством надбавки, підвищення, індексація, цільова грошова допомога та інші компенсаційні виплати. Окремо може нараховуватися лише пенсія за особливі заслуги перед Україною.

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Хто може оформити підвищену пенсію

Право на такі пенсійні гарантії мають громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та мають офіційно встановлений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

Для оформлення виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати документи, що підтверджують статус учасника ліквідації й встановлення інвалідності.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми розповідали що уряд також збільшив гарантовані мінімальні пенсії для членів сімей загиблих або зниклих безвісти захисників України до 12 810 гривень.