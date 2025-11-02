Повысят ли учителям зарплаты с 1 января?

В проекте Государственного бюджета на 2026 год заложены дополнительные расходы на повышение заработных плат педагогических работников, передает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко во время отчета правительства Президенту Украины, посвященном 100 дням своей работы.

Повышение планируют реализовать в два этапа:

с 1 января 2026 года – повышение на 30%;

с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.

В Образовательном комитета парламента также сообщили, что Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал предложение правительства о повышении оплаты труда педагогов школ на 50%.

Интересно! Министерство образования и науки уже нарабатывает детальный механизм поэтапного увеличения выплат, чтобы обеспечить прозрачность и стабильность финансирования.

Каким учителям уже увеличили доплаты к зарплате?

Министерство образования и науки Украины также сообщило, что Правительство Украины повысило доплату для учителей в прифронтовых регионах вдвое: с 2 000 до 4 000 гривен. В то же время для педагогов, работающих сверх ставки, размер доплаты увеличивается пропорционально.

Для этого из госбюджета дополнительно выделили 372,3 миллиона гривен, чтобы гарантировать выплаты до конца 2025 года.

Какие зарплаты в образовательной сфере Украины?