Кто получит двойные доплаты к зарплате?

С октября 2025 года учителям на прифронтовых территориях повысили доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Новые правила касаются педагогов, которые работают очно и смешанно, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Поэтому Кабмин удвоил доплату, которая ранее составляла 2 000 гривен. Теперь она достигает уже 4 000 гривен и растет пропорционально, если учитель работает сверх ставки.

Учителя каких областей получат увеличенные доплаты?

Как отметили в Министерстве образования и науки Украины, повышенные надбавки получат педагоги из 84 территориальных общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Важно! Из-за того что решение приняли задним числом, в октябре учителя получат двойную доплату за два месяца.

Какие еще доплаты учителям с сентября выросли?