Хто отримає подвійні доплати до зарплати?
З жовтня 2025 року вчителям на прифронтових територіях підвищили доплати за роботу в несприятливих умовах. Нові правила стосуються педагогів, які працюють очно та змішано, пише 24 Канал із посиланням на Урядовий портал.
Відтак Кабмін подвоїв доплату, яка раніше становила 2 000 гривень. Тепер вона сягає вже 4 000 гривень та зростає пропорційно, якщо вчитель працює понад ставку.
Вчителі яких областей отримають збільшені доплати?
Як зазначили у Міністерстві освіти та науки України, підвищені надбавки отримають педагоги з 84 територіальних громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.
Важливо! Через те що рішення ухвалили заднім числом, у жовтні вчителі отримають подвійну доплату за два місяці.
Які ще доплати вчителям із вересня зросли?
З 1 вересня 2025 року щомісячна доплата для всіх вчителів зросла удвічі: з 1 січня вона складала 1 000 гривень, а з вересня 2 000 гривень.
Підвищена надбавка охоплює всіх педагогів, незалежно від предмета, кількості годин, посади, місця роботи чи сумісництва, а також директорів і заступників, які мають педагогічне навантаження.