Хто отримає подвійні доплати до зарплати?

З жовтня 2025 року вчителям на прифронтових територіях підвищили доплати за роботу в несприятливих умовах. Нові правила стосуються педагогів, які працюють очно та змішано, пише 24 Канал із посиланням на Урядовий портал.

Відтак Кабмін подвоїв доплату, яка раніше становила 2 000 гривень. Тепер вона сягає вже 4 000 гривень та зростає пропорційно, якщо вчитель працює понад ставку.

Вчителі яких областей отримають збільшені доплати?

Як зазначили у Міністерстві освіти та науки України, підвищені надбавки отримають педагоги з 84 територіальних громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Важливо! Через те що рішення ухвалили заднім числом, у жовтні вчителі отримають подвійну доплату за два місяці.

Які ще доплати вчителям із вересня зросли?