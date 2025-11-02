Чи підвищать вчителям зарплати із 1 січня?

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік закладено додаткові видатки на підвищення заробітних плат педагогічних працівників, передає 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко під час звіту уряду Президентові України, присвяченому 100 дням своєї роботи.

Підвищення планують реалізувати у два етапи:

з 1 січня 2026 року – підвищення на 30%;

з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.

У Освітньому комітету парламенту також повідомили, що Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію уряду щодо підвищення оплати праці педагогів шкіл на 50%.

Цікаво! Міністерство освіти і науки вже напрацьовує детальний механізм поетапного збільшення виплат, щоб забезпечити прозорість та стабільність фінансування.

Яким вчителям вже збільшили доплати до зарплати?

Міністерство освіти і науки України також повідомило, що Уряд України підвищив доплату для вчителів у прифронтових регіонах вдвічі: з 2 000 до 4 000 гривень. Водночас для педагогів, які працюють понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

Для цього з держбюджету додатково виділили 372,3 мільйона гривень, щоб гарантувати виплати до кінця 2025 року.

