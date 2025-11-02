back button
укррус
Економіка Макроекономіка Учителі здивуються: що зміниться в оплаті праці вже з 2026 року
time for reading6 хв

Учителі здивуються: що зміниться в оплаті праці вже з 2026 року

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У 2026 році відбудуться важливі зміни в оплаті праці вчителів.
  • Очікується, що ці зміни можуть вплинути на зростання заробітної плати освітян.
Чи підвищать учителям зарплату
Чи підвищать учителям зарплату / Фото 24 Каналу

Уже наступного року в оплаті праці вчителів відбудуться важливі зміни. Що саме готують для освітян та чи зросте їх заробітна плата, читайте далі.

Чи підвищать вчителям зарплати із 1 січня?

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік закладено додаткові видатки на підвищення заробітних плат педагогічних працівників, передає 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко під час звіту уряду Президентові України, присвяченому 100 дням своєї роботи.

Цікаво Середня зарплата в Україні рекордно зросла: який розмір виплати в жовтні

Підвищення планують реалізувати у два етапи:

  • з 1 січня 2026 року – підвищення на 30%;
  • з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.

У Освітньому комітету парламенту також повідомили, що Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію уряду щодо підвищення оплати праці педагогів шкіл на 50%.

Цікаво! Міністерство освіти і науки вже напрацьовує детальний механізм поетапного збільшення виплат, щоб забезпечити прозорість та стабільність фінансування.

Яким вчителям вже збільшили доплати до зарплати?

Міністерство освіти і науки України також повідомило, що Уряд України підвищив доплату для вчителів у прифронтових регіонах вдвічі: з 2 000 до 4 000 гривень. Водночас для педагогів, які працюють понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

Для цього з держбюджету додатково виділили 372,3 мільйона гривень, щоб гарантувати виплати до кінця 2025 року.

Які зарплати у освітній сфері України?

  • Очільник Освітнього комітету Сергій Бабак зазначив, що середні зарплати педагогів одні з найнижчих серед популярних професій.

  • Навіть із доплатами вони становлять лише 14 000 – 16 000 гривень, тоді як середня зарплата по країні перевищує 26 000 (за серпень 2025 року).

  • Молоді вчителі без стажу та категорії отримують близько 8 000 – 9 000 гривень, що фактично позбавляє професію належної мотивації, наголосив нардеп.