Учителі здивуються: що зміниться в оплаті праці вже з 2026 року

Чи підвищать вчителям зарплати із 1 січня?
У проєкті Державного бюджету на 2026 рік закладено додаткові видатки на підвищення заробітних плат педагогічних працівників, передає 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко під час звіту уряду Президентові України, присвяченому 100 дням своєї роботи.
Підвищення планують реалізувати у два етапи:
- з 1 січня 2026 року – підвищення на 30%;
- з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.
У Освітньому комітету парламенту також повідомили, що Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію уряду щодо підвищення оплати праці педагогів шкіл на 50%.
Цікаво! Міністерство освіти і науки вже напрацьовує детальний механізм поетапного збільшення виплат, щоб забезпечити прозорість та стабільність фінансування.
Яким вчителям вже збільшили доплати до зарплати?
Міністерство освіти і науки України також повідомило, що Уряд України підвищив доплату для вчителів у прифронтових регіонах вдвічі: з 2 000 до 4 000 гривень. Водночас для педагогів, які працюють понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.
Для цього з держбюджету додатково виділили 372,3 мільйона гривень, щоб гарантувати виплати до кінця 2025 року.
Які зарплати у освітній сфері України?
Очільник Освітнього комітету Сергій Бабак зазначив, що середні зарплати педагогів одні з найнижчих серед популярних професій.
Навіть із доплатами вони становлять лише 14 000 – 16 000 гривень, тоді як середня зарплата по країні перевищує 26 000 (за серпень 2025 року).
Молоді вчителі без стажу та категорії отримують близько 8 000 – 9 000 гривень, що фактично позбавляє професію належної мотивації, наголосив нардеп.