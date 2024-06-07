В Правительстве хотят ввести базовую социальную помощь: как это повлияет на пенсии

Министерство социальной политики Украины разработало проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Они предлагают отказаться от прожиточного минимума при определении размеров выплат.

Что предлагается в проекте

Целью проекта является объединение программ социальной поддержки, направленных на помощь наиболее уязвимым категориям граждан, вывод таких семей из сложных жизненных обстоятельств и повышение адресности предоставления государственной помощи.

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Как отмечается в пояснительной записке, показатель прожиточного минимума на законодательном уровне потерял свою первоначальную сущность как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности. Он стал расчетным показателем, к которому привязано все больше различных выплат, доплат и значительного количества несвойственных системе социальной поддержки показателей.

Сейчас в законодательстве к прожиточному минимуму привязано более 180 различных видов выплат, значительная часть из которых не имеет отношения к прожиточному минимуму как к критерию бедности.

Во многих случаях размер социальных пособий зависит не от того, или общие доходы семьи ниже показателя прожиточного минимума, а просто определяются как определенный коэффициент (как меньше, так и выше 100% прожиточного минимума).

Как отмечают разработчики проекта, ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению и соответственно – быстрого реагирования государства на такой риск.

Как это повлияет на пенсии

Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту, или достигших возраста, определенного Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но не приобрели права на пенсионную выплату в связи с отсутствием страхового стажа, предусмотренного указанной статьей, размер базовой величины устанавливается пропорционально страховому стажу таких лиц и составляет:

для лиц со страховым стажем менее 10 лет – 60 процентов;

для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет – 70 процентов;

для лиц со страховым стажем от 20 до 30 лет – 80 процентов;

для лиц со страховым стажем 30 и более лет – 100 процентов от такой базовой величины.

Размер базовой помощи

Министерство социальной политики предлагает установить базовую величину на 2025 год в размере 4 000 гривен на первое лицо в домохозяйстве, и 70% от этой суммы – на следующих получателей.

Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70 процентов от такой базовой величины для каждого следующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь.

для каждого ребенка в возрасте до 6 лет;

ребенка с инвалидностью;

лица с инвалидностью I или II группы;

ребенка, который содержится матерью, не состоящего в браке, и запись об отце которого в Книге регистрации рождений производится в установленном порядке по указанию матери;

ребенка, который содержится отцом или усыновителем, который не состоит в браке;

Для ребенка, который воспитывается в многодетной семье и входит в состав семьи, размер базовой величины определяется на уровне 100 процентов от такой базовой величины.

При расчете базовой величины в размере 4 000 гривен для примера взята среднестатистическая семья, которая состоит из двух взрослых трудоспособных лиц и двух детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Прожиточный минимум для такой семьи составляет:

12 448 гривен = 3 028 гривен (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) х 2 человека + 3 196 гривен (прожиточный минимум для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет) х 2 человека.

С учетом ожидаемого увеличения прожиточного минимума в 2025 году на 12,8% и уровня инфляции потребительских цен на 8,9%, прожиточный минимум для одного человека из такой семьи составит 3 822,75 гривен (12 448 гривен х 12,8% х 8,9% : 4 человека).

Согласно расчету базовой социальной помощи, предложенного в законопроекте, такая семья будет получать 4 000 гривен (на первого члена семьи) + 2 800 гривен (70% от 4 000 грн) х 3 человека = 12 400 гривен, что равно действующему прожиточному уровню семьи.