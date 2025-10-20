Кабинет министров выделит более 6 миллиардов гривен для защиты критической инфраструктуры на фоне продолжающих расти атак России. Средства возьмут из резервного фонда.

Куда направят средства?

Финансирование направят на мероприятия по укреплению обороноспособности государства и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственное распоряжение № 1135-р от 18 октября 2025 года.

По распоряжению, средства используют для строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры в нескольких секторах:

в топливно-энергетической сфере;;

на железнодорожном транспорте, в частности, для защиты тяговых подстанций с напряжением 110–150 кВ;

в системе теплоснабжения;

в водоснабжении и водоотведении.

Выделенное финансирование распределят между регионами:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры получит около 800,5 миллионов гривен на защиту объектов "Укрзализныци";

Более 5,2 миллиардов гривен направят областным военным администрациям.

Ответственным органам предоставляются определенные сроки, чтобы согласовать с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры и профильными ведомствами перечень объектов критической инфраструктуры, которым необходима дополнительная защита. Также они должны определить список расходов на строительство защитных сооружений.

Важно! До 26 декабря 2025 года учреждения, которые отвечают за использование средств, должны отчитаться о них Министерству финансов, Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Государственной казначейской службе.

Как Россия атакует критическую инфраструктуру?

В последнее время Россия особенно активно атакует критическую инфраструктуру Украины. При этом в этом году Кремль изменил тактику ударов по энергосистеме, рассказали в ГУР.

Основные особенности заключаются вот в чем:

Ударов по энергетической инфраструктуре ожидали ближе к зиме, после первых заморозков. Однако россия начали бить ракетами и дронами раньше, чем ожидали.

Также Путин сосредоточил атаки на приграничных областях Украины – Сумской, Черниговской, Харьковской, пытаясь создать так называемую "санитарную зону",

В дополнение враг перешел от ударов одновременно по всей территории Украины к точечным массированным атакам, которые имеют целью полностью уничтожить объекты, без возможности восстановления.

Стоит знать! Вместе с тем, если в начале войны Россия сосредотачивалась на ночных атаках, то сейчас бьет по инфраструктуре почти круглосуточно.

Удары по инфраструктуре: что известно?