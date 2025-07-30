Фактический размер прожиточного минимума для взрослого украинца в июне 2025 года составлял 11 464,27 гривны. После налогообложения его сумма составляет 8421,94 гривны.

Как определяется черта бедности в Украине?

То есть все взрослые люди, которые получают меньше, находятся за чертой бедности, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.

Смотрите также Прожиточный минимум в Украине: вырастет ли его размер летом 2025 года

Одним из способов определить черту бедности является расчет фактического прожиточного минимума. Он имеет следующий вид:

минимум на взрослого – 8421,94 гривны "чистыми";

прожиточный минимум на пенсионера – 7091,82 гривны;

на ребенка до 6 лет – 7522,7 гривны;

на ребенка от 6 до 18 лет – 9495,58 гривны.

Это означает, что семья, куда входит двое взрослых детей и ребенок в возрасте до 6 лет, должны как минимум тратить ежемесячно 24 364,7 гривны. И это без учета расходов на аренду жилья.

Все, кто зарабатывает меньше, находится за чертой бедности,

– отметили в OBOZ.

В частности в материале подчеркнули, что этого минимума что этого минимума ни на что не хватит. Дело в том, что в продуктовую корзину входит минимальный набор различных товаров и услуг.

Например, одна демисезонная куртка для пенсионера предусмотрена на 8 лет, а для работника – на 5 лет. Тогда как плавок работнику должно хватить на четыре года подряд, а пенсионеру на целое десятилетие.

Подростку предусматривается на 3 года одна зимняя куртка и на 3 года одна куртка демисезонная. Женщине предусматриваются 2 костюма или 2 платья на 7 лет,

– отметили в тексте.

Важно! То есть на самом деле корзина не соответствует реальным потребностям украинцев, и лица с минимальной зарплатой и средней пенсией находятся за чертой бедности.