Премьер-министр Молдовы Дорин Речан предупредил, что страна может столкнуться с кризисом безопасности из-за решения России прекратить поставки газа в Приднестровье. Чем именно это грозит стране, читайте далее.

Кризис безопасности в Молдове

Речан заявил, что Молдова будет покрывать свои энергетические потребности благодаря внутреннему производству и импорту, однако отметил, что Приднестровье понесло значительный удар, несмотря на свои связи с Москвой, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ставя под угрозу будущее протектората, который она поддерживала в течение трех десятилетий, пытаясь дестабилизировать Молдову, Россия демонстрирует неизбежный результат для всех своих союзников – предательство и изоляцию,

– подчеркнул молдавский премьер.

Он добавил, что правительство Молдовы воспринимает это как кризис безопасности, направленную на возвращение пророссийских сил к власти в стране и вооружение территории против Украины, с которой Молдова имеет 1200-километровую границу.

Альтернативные энергетические решения, такие как системы на основе биомассы, генераторы, гуманитарная помощь и необходимые медикаменты, готовы к доставке, если руководство отделенной части страны примет эту поддержку,

– сообщил молдавский премьер.

Речан отметил, что правительство Молдовы готово и в дальнейшем оказывать помощь Приднестровью.