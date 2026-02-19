Это должно быть абсолютно понятно: Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

Ситуация с транзитом российской нефти и нефтепроводом "Дружба" набирает обороты. Однако Европейский Союз не будет давить на Украину с требованием возобновить поставки.

Что говорят в Еврокомиссии о ситуации с нефтепроводом "Дружба"?

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, о чем пишет "Европейская правда".

По восстановлению Украиной нефтепровода "Дружба", я хочу очень четко заявить, что мы находимся в контакте со всеми соответствующими органами власти Украины, чтобы получить разъяснения относительно сроков ремонта,

– сказала Анна-Кайса Итконен.

Она подчеркнула, что Европейская Комиссия не подталкивает, не давит и не устанавливает Украине никаких временных рамок. Также Итконен напомнила, что в течение четырех лет полномасштабной войны Россия использовала украинскую энергетическую инфраструктуру. Но в то же время продолжала стратегически и систематически уничтожать ее.

Украина продемонстрировала сверхчеловеческие усилия, продолжая ремонт и восстановление, в значительной степени при поддержке государств-членов ЕС и Еврокомиссии, которую мы мобилизовали, чтобы обеспечить тепло в больницах и домах, а также работу промышленности,

– отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что Киев не имеет никаких дедлайнов. И это должно быть абсолютно понятно. Также, по словам пресс-секретаря, Европейская Комиссия остается на связи с украинской стороной.

Напомним! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что инфраструктура нефтепровода "Дружба" пострадала последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти. Он сообщил, что Венгрия "не выразила России никакого протеста по этому поводу" и в целом побоялась сказать слово Россия. И это, по его мнению, двойные стандарты в лучшем виде.

Что еще известно о ситуации?