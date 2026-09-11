Фабрика известного мирового бренда в Прилуках приостановила работу после атаки России

Один из крупнейших промышленных гигантов Черниговской области подвергся удару вражеских беспилотников. В результате значительных повреждений инфраструктуры предприятие вынуждено временно приостановить свою деятельность.

Как сообщает издание РБК-Украина, Прилуцкая табачная фабрика временно приостановила свою работу после авиаудара со стороны российских оккупантов. В настоящее время на объекте проводится оценка последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. В пресс-службе компании "ОАО – Украина" подтвердили факт вынужденного простоя предприятия.

Подробности вражеского удара и состояние предприятия

Российские войска провели атаку на Прилуки Черниговской области беспилотниками 7 сентября, в результате чего на территории фабрики загорелся сигаретный цех. На момент взрывов сотрудники находились в укрытии, поэтому среди работников предприятия погибших или тяжелораненых нет. В то же время ранения получила местная жительница, которая во время обстрела находилась на остановке неподалеку.

Прилукская фабрика принадлежит компании British American Tobacco и выпускает такие популярные марки, как Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагрева табака glo. Предприятие остается одним из крупнейших налогоплательщиков табачной отрасли Украины.