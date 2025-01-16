Как инаугурация Трампа повлияет на гривневые депозиты в январе

На неделе, предшествующей инаугурации нового главы Белого Дома и заседанию Монетарного комитета общая картина в сегменте гривневых вкладов будет оставаться неизменной. Среди потенциальных вкладчиков отсутствуют какие-то страхи от "пришествия" Дональда Трампа.

Что будет происходить с депозитами во второй половине января

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что в последнюю декаду января коренных изменений в ставках по гривневым депозитам не произойдет.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В то же время, на рынке продлится "поощрительный" период, во время которого потенциальный вкладчик может рассчитывать на дополнительные бонусы, составляющие 1 – 1,5 процентных пунктов к базовым ставкам.

Как отмечает Замотаев, базовые ставки по депозитам с 20 по 26 января составят:

для депозитов на 3 – 6 месяцев ставки составят в среднем 9,5% – 10%;

ставки составят в среднем 9,5% – 10%; на 9 – 12 месяцев – в среднем 12% годовых;

– в среднем 12% годовых; от 1 года – в среднем 13% годовых.

За исключением ультракоротких вкладов и "промежуточных" депозитов продолжительность 9 – 12 месяцев, развитие которых не является наибольшим приоритетом комбанков, граждане могут рассчитывать на получение максимального суммарного дохода по долговременным вкладам в размере до 16% годовых,

– отмечает банкир.

Нужно понимать, что такой высокий процент фактически гарантирует вкладчику иммунитет от инфляции, а также дает возможность получить пассивную прибыль в размере около 3 – 4%.

Обратите внимание! По мнению банкира, тенденция на активное развитие долговременных вкладов постепенно будет приобретать новую окраску, вызванную ростом инфляции, а также изменением учетной ставки (13,5%) и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам (16%).

Что может повлиять на депозиты в январе

По словам банкира, нельзя исключать, что 23 января на заседании Монетарного комитета НБУ примет решение о дальнейшей коррекции учетной ставки и соответствующие синхронные изменения в ставке по 3-месячным депозитным сертификатам.

Если учетную ставку поднимут до 14%, а ставка по 3-месячным депсертификатам станет 16,5%, вполне возможно, что комбанки в течение 2 недель после таких изменений могут пересмотреть доходность по гривневым депозитам. Все действующие бонусные программы дойдут до своего логического завершения и "материализуются" в новых базовых ставках,

– отмечает Замотаев.

То есть, новые ставки учтут как декабрьские, так и январские монетарные изменения, добавив к базовым ставкам в среднем 1 процентный пункт.