ПриватБанк временно остановит работу с карточками и терминалами

В ночь на 6 апреля ПриватБанк проведет регламентные работы процессингового центра. Пользователей предупредили о том, что часть сервисов не будет работать.

До утра 6 апреля операции с картами ПриватБанка провести будет невозможно. Также не будут работать банкоматы и терминалы.

Смотрите также ПриватБанк начал доставку карт в еще пять стран Европы: что известно

Сколько времени не будут работать эти функции

В ПриватБанке сообщили, что 6 апреля с 00:05 ночи до 07:05 часов утра будут временно приостановлены операции с картами.

Также в это время приостановят работу банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Как всегда, регламентные работы мы делаем в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Но если в этот период вы запланировали оплаты картами, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов,

– сообщили в банке.

Для чего нужны регламентные работы

В банке сообщили, что регламентные работы нужны, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки операций с платежными картами. Каждый час процессинговый центр ПриватБанка обрабатывает в среднем от 1,7 миллиона до 3 миллионов операций с картами.