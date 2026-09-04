Худшая ситуация с 2022 года: у Украины большие проблемы с бюджетом

Украина не сталкивалась с подобными бюджетными ограничениями с 2022 года. Стране, возможно, придется сократить невоенные расходы, если она не сможет получить финансирование от союзников.

Что сейчас происходит в Украине

В частности, украинцы ожидают тяжелой зимы, о чем рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сергей Марченко, возглавляющий финансовое ведомство страны с 2020 года, в интервью Euronews заявил, что Украина не сталкивалась с настолько сложной бюджетной ситуацией с начала полномасштабного вторжения России. Из-за приоритетности военных расходов и закупок вооружения другие статьи бюджета могут пострадать, а выплаты по ним могут быть отложены, если решение не будет найдено.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Мы уже видим определенные проблемы с ликвидностью и прогнозируем дефицит средств в бюджете. Это означает, что из-за нехватки ликвидности нам, возможно, придется отложить некоторые выплаты, не связанные с войной. Последствия будут.

По его словам, последствия могут ощущаться на местном уровне, в частности в вопросах строительства укрытий и инфраструктуры. Он назвал это "по-прежнему важным" накануне очередной зимы российских атак.

Мы не сталкивались с такой ситуацией с 2022 года – тогда мы действительно страдали от нехватки ликвидности. Сейчас мы снова слишком близки к сценарию, который был у нас в 2022 году,

– заявил министр.

Марченко рассказал, что интенсивность российских атак на Украину резко возросла в августе. По его словам, он работает над новым бюджетом, исходя из предположения, что война продлится и в 2027 году.

Ожидаемый дефицит финансирования составляет 32,6 миллиарда долларов, который необходимо будет покрыть. Представители Международного валютного фонда называют аналогичные цифры.

Война очень быстро обострилась. Мы сами это осознаем. Это совершенно иная реальность по сравнению с прошлым месяцем, учитывая недавние атаки на нашу логистику. Мы ожидаем очень сложной зимы. Эскалация означает, что нам нужно найти ресурсы, чтобы ее пережить,

– пояснил Марченко.

Министр финансов Украины призвал европейских коллег искать нестандартные решения и рассмотреть новый украинский план по использованию примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Напомним, что в правительстве уже объявили о планах экономии бюджетных средств. Речь идет о тех средствах, которые не закреплены за потребностями обороны.

В то же время некоторые страны ЕС призвали вернуться к вопросу о замороженных активах России. Однако Бельгия выступила с решительным заявлением.