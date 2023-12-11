Мировые цены на продукты продолжают падать, – ООН

За год цены на продукты питания упали почти на 11%. Об этом рассказала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

В ноябре мировые цены на продовольственные товары снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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Отмечено, что в ноябре средние цены на продукты, продаваемые по всему миру, заняли 120,4 пункта индекса ФАО, оставаясь на уровне предыдущего месяца.

Что такое индекс цен ФАО Напомним, что индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

На что индекс цен в ноябре снизился

В ФАО сообщают, что индекс цен отметился понижением:

на зерновые – снижением на 3% по сравнению с октябрем, в том числе на фуражное зерно – на 5,6%, что, прежде всего, обусловлено резким падением мировых цен на кукурузу;

– снижением на 3% по сравнению с октябрем, в том числе – на 5,6%, что, прежде всего, обусловлено резким падением мировых цен на кукурузу; индекс цен на мясо снизился на 0,4%, отражая незначительное падение мировых цен на мясо птицы, свиней и крупного рогатого скота, в основном благодаря крупному экспортному предложению.

На что цены выросли

Организация оценивает мировое производство зерновых в 2023 году на уровне 2,82 миллиарда тонн, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году, и на 10,3 миллиона тонн выше предыдущего рекорда, достигнутого в 2021 году.

В частности, индекс цен отметился ростом на:

сахар – индекс цены в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем и на 41,1% – в годовом выражении из-за ухудшения перспектив на урожай в Таиланде и Индии, которые являются его основными экспортерами;

– индекс цены в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем и на 41,1% – в годовом выражении из-за ухудшения перспектив на урожай в Таиланде и Индии, которые являются его основными экспортерами; на растительное масло – ростом на 3,4%;

– ростом на 3,4%; на молочную продукцию ФАО поднялся на 2,2% по сравнению с октябрем.

В частности, это объясняется ростом мировых котировок сливочного масла и сухого обезжиренного молока. Все из-за высокого импортного спроса со стороны стран Северо-Восточной Азии, ограниченности запасов и увеличения внутреннего спроса накануне зимних праздников в Западной Европе.