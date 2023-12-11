Мировые цены на продукты продолжают падать, – ООН
Источник:ФАО
За год цены на продукты питания упали почти на 11%. Об этом рассказала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
В ноябре мировые цены на продовольственные товары снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
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Отмечено, что в ноябре средние цены на продукты, продаваемые по всему миру, заняли 120,4 пункта индекса ФАО, оставаясь на уровне предыдущего месяца.
Что такое индекс цен ФАОНапомним, что индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
На что индекс цен в ноябре снизился
В ФАО сообщают, что индекс цен отметился понижением:
- на зерновые – снижением на 3% по сравнению с октябрем, в том числе на фуражное зерно – на 5,6%, что, прежде всего, обусловлено резким падением мировых цен на кукурузу;
- индекс цен на мясо снизился на 0,4%, отражая незначительное падение мировых цен на мясо птицы, свиней и крупного рогатого скота, в основном благодаря крупному экспортному предложению.
На что цены выросли
В частности, индекс цен отметился ростом на:
- сахар – индекс цены в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем и на 41,1% – в годовом выражении из-за ухудшения перспектив на урожай в Таиланде и Индии, которые являются его основными экспортерами;
- на растительное масло – ростом на 3,4%;
- на молочную продукцию ФАО поднялся на 2,2% по сравнению с октябрем.
В частности, это объясняется ростом мировых котировок сливочного масла и сухого обезжиренного молока. Все из-за высокого импортного спроса со стороны стран Северо-Восточной Азии, ограниченности запасов и увеличения внутреннего спроса накануне зимних праздников в Западной Европе.