Стремительный рост цен в Европе: как экономические проблемы влияют на стоимость продуктов и услуг

Нынешний год принес сложные экономические вызовы для многих стран, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий, которые способствовали росту цен на продукты питания. По данным Индекса продовольственных цен ФАО, в октябре цены на большинство товаров достигли самых высоких уровней с апреля 2023 года.

Кроме того, рост цен на продукты питания отмечается не только в Украине, но и в Европе, где инфляция набирает обороты. Поэтому на цены некоторых товаров и услуг в отдельных странах, в частности Венгрия, Польша и Румыния, наблюдается существенный рост.

24 Канал узнавал какая ситуация с инфляцией в Европе, в каких странах наблюдается наибольший рост цен и что повлияло на существенный рост товаров.

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Почему в мире выросли цены

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин рассказал, что когда инфляция растет, то это означает, что цены движутся вверх. Происходит такой рост по нескольким причинам, а одна из которых – неурожай.

В этом году такая причина довольно сильно повлияла на Европу, ведь продовольственные цены существенно взлетели. Основной драйвер роста – ситуация с окружающей средой.

Олег Пендзин Экономист, Член Экономического дискуссионного клуба Одним из последствий нынешних погодных условий является нехватка продуктов питания и рост на них цен. Поэтому этот год был неурожайным не только для Украины.

Экономист Борис Кушнирук рассказал 24 Каналу, что на рост цен в странах влияет определенная совокупность факторов. Причем частичного это может зависеть от регионального фактора, связанного с особенностями стран.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" В качестве примера: почему в Украине подорожал картофель? Это из-за погодных условий, которые поспособствовали тому, что цена сейчас существенно выросла. То есть немало локальных факторов, которые могут провоцировать рост цен.

Кроме того, каждая страна имеет свою особенность, связанную с тем, каким образом проводятся выплаты из бюджета для решения различных проблем. Это тоже может иметь влияние.

Как изменился Индекс продовольственных цен

Согласно Индексу продовольственных цен ФАО (FFPI), в октябре этого года показатель составил в среднем 127,4 пункта, что на 2% выше пересмотренного уровня в сентябре. Кроме того, это самый высокий показатель с апреля 2023 года.

Известно, что котировки цен на все товары в индексе, кроме мяса, выросли, а растительные масла зафиксировали наибольший рост.

Что означает FFPI Это показатель ежемесячного изменения международных цен на корзину продовольственных товаров. Он состоит из среднего значения пяти индексов цен товарных групп, взвешенных на средние доли экспорта каждой из групп за 2014 – 2016 годы.

Какова ситуация с инфляцией в Европе

Как сообщает председатель профильного комитета ВРУ, инфляция в Европе вернулась к росту. Во второй месяц осени потребительские цены в государствах ЕС по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,3% против 2,1% в сентябре.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Также после достижения в сентябре минимальных значений с лета 2021 года (1,7%) инфляция выросла и в Еврозоне – до 2,0%, хотя и осталась на уровне целевого показателя ЕЦБ. Единственной страной с нулевой инфляцией стала Словения (после 0,7% в сентябре).

Сейчас самая высокая инфляция в Евросоюзе у:

Румынии – 5,0%,

Бельгии – 4,5%,

Эстонии – 4,5%,

Польше – 4,2%,

Хорватии – 3,6%,

Словакии – 3,5%,

Венгрии – 3,4%.

По мнению Кушнирука, при расчете инфляции могут быть определенные некорректности. "Дело в том, что структура потребления у разных слоев населения различна. У людей с низким доходом, то есть в малообеспеченных семьях, тратится больше средств на питание. Соответственно если растут цены на продукты, то для таких слоев инфляция может быть даже выше, чем средний уровень по стране", – объясняет он.

Справочно: Инфляция – это постепенный рост цен и услуг и соответственно снижение покупательной способности из-за обесценивания валюты.

Почему в Украине растут цены

По словам Олега Пендзина, нынешний неурожай в мире касается также и Украины, где было собрано меньше зерна.

Мы собрали на несколько миллионов тонн зерновых меньше в этом году, а по овощам – где-то минус 30%,

– добавляет он.

Кроме того, еще ранее аналитик Максим Гопка в комментарии для 24 Канала рассказывал, что цены на овощи существенно выросли за последние месяцы, несмотря на сезонное ожидание увеличения предложения.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Сильная летняя жара повлияла на общую урожайность, что не дает ценам существенно снизиться. Также увеличивается стоимость горючего, которая влияет и на сбор продукции, логистику и дальнейшее хранение.

В то же время растет и стоимость молочных продуктов, ведь цены на молоко сырье существенно увеличились за последние полгода.

Как прогнозируют для 24 Канала ученые Института аграрной экономики, рост закупочных цен на молокосырье, топливо, электроэнергию может спровоцировать существенное повышение розничных цен на молочные продукты.

ученые Института аграрной экономики, рост закупочных цен на молокосырье, топливо, электроэнергию может спровоцировать существенное повышение розничных цен на молочные продукты. Ожидается, что 30 декабря против ноября стоимость сметаны 20% составит 140 гривен за килограмм, молоко пастеризованное жирностью 2,5% подорожает до около 44 гривен за литр, а цена творога кисломолочного 9% возрастет до 160 гривен за килограмм.

Кроме того, в декабре ожидается подорожание овощей до 15%, это касается цен на капусту, лук репчатый и картофель, которая может на конец года стоить до 37 гривен за килограмм. Цены на яблоки и виноград также вырастут – до 10%.

Что с ценами в Венгрии

На сегодня экономика Венгрии погружается в рецессию из-за падения промышленности. А это уже второй раз за 2 года. У Bloomberg объясняют, что слабая работа промышленности в стране и сельского хозяйства уменьшила экономические показатели страны.

Как свидетельствуют данные Главного управления статистики (KSH), передает венгерское издание Index, потребительские цены в октябре в среднем в этом году были на 3,2% выше, чем в прошлом году:

Продовольственные товары подорожали в среднем на 0,7%, в том числе мука и сезонные продукты (картофель, свежие овощи, отечественные и зарубежные фрукты), масло сливочное, сыр, масло, молоко, яйца, молочные продукты, мясо птицы и тому подобное.

подорожали в среднем на 0,7%, в том числе мука и сезонные продукты (картофель, свежие овощи, отечественные и зарубежные фрукты), масло сливочное, сыр, масло, молоко, яйца, молочные продукты, мясо птицы и тому подобное. Услуги выросли в цене на 7,2%, включая плату за проезд по автомагистралям, аренду автомобилей и тому подобное.

выросли в цене на 7,2%, включая плату за проезд по автомагистралям, аренду автомобилей и тому подобное. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 3,8%, в том числе алкогольные напитки – на 4 %.

подорожали на 3,8%, в том числе алкогольные напитки – на 4 %. В то же время коммунальные услуги для населения несколько подешевели – на 4,8%, в том числе газ – на 9,5%, электроэнергия – на 0,7%.

Выросли ли цены в Польше

По данным Главного статистического управления Польши, цены на потребительские товары и услуги в октябре этого года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года выросли на 5%. В то же время по сравнению с предыдущим месяцем товары и услуги подорожали на 0,3%.

В октябре мы видим рост инфляции до 5% год к году, что должно быть обусловлено ежемесячным ростом цен на продукты питания и сохранением импульса роста базовой инфляции,

– комментируют аналитики mBank, передают польские СМИ.

Цены в Хорватии

По данным Бюро статистики Хорватии, цены на товары и услуги для личного потребления, измеренные индексом потребительских цен, в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года были в среднем выше на 2,2%, а по сравнению с сентябрем 2024 года в среднем больше на 1,1%.

Заметьте! Если наблюдать по основным группам классификации ECOICOP, в годовом измерении наибольший рост потребительских цен в среднем достигнуто в группах "Рестораны и гостиницы", "Различные товары и услуг", "Образование".

Как отопительный сезон повлиял на цены в Эстонии

По словам старшего экономиста Swedbank Лииса Элмика, сообщает экстонское издание Majandus, инфляция ускоряется в осенние месяцы из-за начала отопительного сезона и повышения налогов.

Большинство товаров и услуг в октябре подорожали по сравнению с предыдущим месяцем. К началу осеннего сезона подорожали электроэнергия и отопление. На стоимость электроэнергии также повлияло повышение сетевой платы,

– добавляет экономист.

На что больше всего выросли ценники в Румынии

Согласно отчету, опубликованному Национальным институтом статистики (INS), передает Euronews Romania, в октябре 2024 года цены на несколько основных товаров и услуг заметно выросли.

Наибольшее подорожание зафиксировано на почтовые услуги и свежие продукты, такие как овощи и фрукты. Кроме того, согласно ценам в 10 городах Румынии, арендная плата выросла на 12% по сравнению с октябрем 2023 года.

Сколько стоят продукты и услуги в странах Европы

На начало декабря самая существенная стоимость на некоторые виды продуктов, а также на проезд и аренду жилья, – в Бельгии, по сравнению со всеми странами, где в октябре была самая большая инфляция, по подсчетам Numbeo.

В то же время учитывая размер зарплат, то страна лидирует, ведь сумма достигает более 2 тысяч евро. Второе место занимает Эстония с почти 1,5 тысячами евро.

В то же время наименьшие цены на основные виды продуктов и услуг – в Румынии и Венгрии, однако средняя заработная плата в странах является наименьшей среди других – не более тысячи евро.

Обратите внимание! По состоянию на 3 декабря, официальный курс евро в Украине составляет 43,72 гривны. В то же время в обменниках средний курс покупки 43,84 гривны, а продажа – 44,10 гривны, по данным finance.ua.