В Украине подешевели продукты: на что снизились цены

По сравнению с предыдущим месяцем, в марте 2024 года средние цены на товары в Украине уменьшились на 0,2%. Как стало известно, за последний год продуктовая инфляция упала до минимальных 0,2%.

Какие продукты подешевели

Поэтому, рост потребительских цен в Украине в марте 2024 года замедлился до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 года, когда годовая инфляция составляла 2,6%. Больше всего в цене упали яйца и сахар.

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По данным статистического ведомства, за последний месяц подешевело:

молоко – на 0,3%;

мясо и мясопродукты – на 0,4%;

овощи – на 0,6%;

подсолнечное масло – на 1,5%;

сахар – на 2,5%;

яйца – на 16,4%.

В то же время наблюдалась и обратная тенденция на некоторые виды продуктов, больше всего подорожали:

фрукты – на 4,1%;

масло – на 0,8%;

хлеб и хлебопродукты – на 0,4%;

макаронные изделия – на 0,3%,

рыба и продукты из рыбы – на 0,2%,

сыр – на 0,2%.

Как изменились цены в Украине / Инфографика – Госстат

Что прогнозирует НБУ

По прогнозу НБУ, влияние рекордного урожая, а также осложнения экспорта через западную границу, сохранится также в первом полугодии 2024 года.

Поэтому продовольственная инфляция останется низкой – до 3% в годовом исчислении. Однако, если не будет существенных шоков предложения, с 2025 года продовольственная инфляция замедлится до 3%.

НБУ ожидает, что во втором полугодии 2024 продовольственная инфляция ускорится на фоне низкой базы сравнения из-за меньших урожаев вследствие ожидаемого возвращения погодных условий к средне климатическим нормам.