Период предчувствий: может ли повлиять на курс на следующей неделе первые действия Трампа

Середина января для валютного рынка может стать несколько переломной, ведь новый президент США официально перенимает обязанности от бывшего главы. Однако несмотря на ожидания, что доллар и евро останутся без изменений.

К чему готовиться на рынке валют

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что середина января на валютном рынке является активным периодом усиленного противодействия инфляции, которая в январе год к году может пересечь отметку 11%.

Читайте также Ваши транзакции могут проверять: в НБУ назвали причины

По словам Лесового, регулятор в таком случае может применить механизм валютных интервенций для уравновешивания спроса и предложения, что соответствует сути режима "управляемой гибкости".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка К слову, по состоянию на начало января объем международных резервов достиг почти 44 миллиардов долларов. В то же время не исключено, что на курсовых показателях это формально не скажется, а официальный курс будет находиться в диапазоне 42 – 42,50 гривны за доллар. Также почти исключено резкое и неожиданное изменение курсовых показателей.

Впрочем Лесовой добавляет, что на наличного рынка не исключен эмоциональный период "предчувствий". Речь идет о первых действиях новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.

Однако это лишь одна из гипотез. А на самом деле ситуация будет более или менее сбалансированной,

– резюмирует Лесовой.

Факторы, которые будут влиять на сбалансированность рынка:

Во-первых, после пикового декабря обычно наступает относительно спокойный январь, ведь существенно уменьшатся доходы граждан.

В конце года обычно часть граждан получает премии, бонусы, дивиденды, которые может направлять в том числе и на приобретение валюты. То есть имея "свободные" средства граждане по возможности пытаются их вложить: чаще всего разместив их на депозите, или приобретя валюту.

Во-вторых, курсовые показатели на наличном рынке формируются на основе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений.

И в рамках режима "управляемой гибкости" действующим останется разница между безналичным и наличным курсами. Зная курсы на межбанке можно легко сориентироваться в курсовых показателях наличного рынка.

В-третьих, на 23 января запланировано заседание Монетарного комитета НБУ, на котором вполне вероятно учетную ставку могут пересмотреть.

По предварительным ожиданиям рынка учетная ставка может вырасти на 0,5 – 1 процентный пункт – до 14 – 14,5%. В то же время учетная ставка является весомым инструментом для усиления веса гривны.

Общие характеристики рынка с 20 по 26 января

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,10 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривну на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,30 – 0,50 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! Относительно стоимости валют, то колебания с 20 по 26 января будут на уровне: межбанк – 42 – 42,50 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 42,20 – 43,20 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.