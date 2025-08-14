До декабря этого года валюты в цене могут колебаться. Следовательно, максимальная отметка для курса доллара составляет 43 гривны, а для курса евро – 50 – 51 гривна. В то же время стоимость валют будет зависеть от многих факторов.

Какие прогнозы валют до конца этого года?

Как рассказал банкир Сергей Мамедов, на курсы валют будут влиять факторы, касающиеся как стратегии НБУ, так и объема макрофинансовой помощи на 2026 год, передает 24 Канал.

Дело в том, что сейчас уже подтверждено получение дальнейшей финпомощи на 2025 год. И сейчас важно получить гарантии этого и на 2026 год.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Война – это о непредсказуемости и рисках. Поэтому нельзя исключать, что в определенные моменты этот фактор может давить на валютный рынок прежде всего из-за поведения граждан. Ведь чрезмерный спрос в той или иной степени способен спровоцировать курсы к росту.

По прогнозам Мамедова, курс американской валюты может находиться под влиянием всех факторов на уровне 41,8 – 43 гривен до декабря этого года. Курс доллара, как основной иностранной валюты, будет оставаться более-менее контролируемым, добавляет банкир.

Зато курс евро прежде всего будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро. Поэтому, чем меньше будет споров между США и ЕС и чем меньше будет степень экономической неопределенности, то тем больше будет шанс на соотношение евро к доллару на уровне 1,05 – 1,1.

Так что, вполне возможно, что курс евро в Украине на фоне всех событий в мире не выйдет за пределы 50 – 51 гривны.

Однако, на мой взгляд, хоть популярность евро в Украине как средства сохранения имеющихся средств значительно возрастает, все же я бы не советовал гражданам хаотично "выгребать" из банков и обменников всю евровую наличность,

– говорит Сергей Мамедов.

Заметьте! Гривневые депозиты и гривневые ОВГЗ станут более выгодной альтернативой для граждан, чтобы не потерять на покупательной способности имеющихся сбережений и перекрыть возможный рост стоимости валюты.