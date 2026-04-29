Доллар рвется до 45, а евро до 52: почему НБУ резко повысил курс и при чем здесь горючее

С начала года официальный курс доллара увеличился до 44,08 гривны, что является одним из рекордных показателей за всю историю. В то же время официальный курс евро достиг до 51,80 гривен. Если сравнить эти показатели со стоимостью в начале года, то американская валюта за последние 4 месяца прибавила в цене 1,5 гривны, а европейская валюта – 2 гривны.

Дело в том, что за этот период валютный рынок Украины реагировал на ряд внутренних и внешних факторов. На валюту влияли массовые атаки россиян на инфраструктуру, ситуация на мировом рынке (новое обострение на Ближнем Востоке между США и Израилем против Ирана) и ожидание международной помощи от партнеров.

Сейчас эксперты говорят, что пик девальвации гривны завершился, но валютный рынок остается чувствительным, а потому есть вероятность, что доллар и евро могут достичь новых отметок – 45 гривен и 52 гривны соответственно.

24 Канал узнал, почему курс доллара и евро рос с начала года, какие факторы оказали влияние на украинский валютный рынок и сколько могут стоить валюты в ближайшее время.

Как изменились курсы валют с начала 2026 года?

В общей сложности доллар имел за последние 4 месяца несколько скачков цены: первый – в начале января, когда цена за 4 – 5 дня с 4 января по 9 января изменилась с 42,17 гривен до почти 43 гривен; второй – середина января снова показала скачок цены, ведь с 16 января по 20 января доллар подорожал до 43,41 гривны; третий – начало марта, когда со 2 марта по 5 марта стоимость с 43 гривен изменилась до 43,71 гривны.

Аналитик Александр Паращий в комментарии для 24 Канала объясняет, что ситуация, когда гривна почти не потеряла в цене по отношению к доллару в прошлом году, не является нормальной, так что какая-то разумная девальвация напрашивалась. Основным фактором роста курса доллара стали война в Иране и рост цен на углеводороды, который также повлек за собой обесценивание евро и гривны в марте.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Соответственно это, а также неопределенность по поводу финансовой помощи от ЕС, повлекли уже увеличение спекулятивного спроса на иностранную валюту в Украине в марте и начале апреля, и последующую девальвацию гривны.

Похожие мнения высказал в комментарии для 24 Канала и банкир Тарас Лесовой. Он рассказал, что рост курса доллара с начала года следует рассматривать не как следствие одного отдельного фактора, а как результат сочетания нескольких факторов.

В частности первым важным фактором стала утомительная зима и последствия атак на энергетическую, транспортную и другую критическую инфраструктуру.

А второй важный фактор – подорожание горючего и внешнее энергетическое давление. Дело в том, что из-за событий на Ближнем Востоке мировые цены на нефть и топливо стали одним из ключевых раздражителей украинской экономики.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка А третий фактор – ожидания по поводу международной финансовой помощи. На 2026 год украинский бюджет требует примерно 45,5 миллиарда долларов. С начала года Украина уже получила по меньшей мере 6,8 миллиарда долларов. Ожидается еще первая выплата по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро на следующие 2 года.

Почему евро достигло более 50 гривен?

В то же время рост курса евро нельзя объяснять только ослаблением гривны к доллару. Украинская стоимость евро частично зависит от курса гривна-доллар, а второй важный компонент – это мировое соотношение пары евро-доллар, говорит Лесовой.

То есть для украинского рынка механика достаточно проста: если гривна слабеет к доллару, а евро на мировых рынках одновременно укрепляется по отношению к доллару, то курс евро в Украине растет быстрее. Именно поэтому евро может демонстрировать более заметную динамику, чем доллар,

– добавляет Тарас.

То же говорит аналитик Андрей Шевчишин для 24 Канала, который объясняет: ситуация в Украине зависит от тенденций на мировых рынках. Таким образом, с начала этого года были наблюдения стремительного укрепления доллара по отношению к другим мировым валютам, а евро, соответственно, снизилось.

Андрей Шевчишин, независимый финансовый аналитик В марте же ситуация изменилась и укрепление мировых валют возобновилось. Когда началась война на Ближнем Востоке, евро получило новую поддержку и стало еще стремительнее расти против доллара. Как видим, на этом фоне НБУ повысил официальные курсы обеих валют.

В то же время сама же гривна по отношению к доллару и евро девальвировала. И это несмотря на то, что основной девальвационный период в Украине традиционно проходит во второй половине года: с августа начинается и дальше нарастает.

Теперь Нацбанк, вероятно, будет держать позицию и будет пытаться поддерживать гривну для того, чтобы доходность по гривневым инструментам оставалась как минимум на уровне процента девальвации,

– отмечает Андрей.

Но до сих пор главным фактором для гривны остается и внешнее финансирование. В случае достаточного количества выделенных средств, для украинской валюты отсутствуют значительные риски, кроме как целевая девальвация.

Интересно, что после 28 февраля, когда началась активная фаза конфликта на Ближнем Востоке, курс евро в Украине снизился с 51 гривны до 50,45 гривны, по данным НБУ, по состоянию на 4 марта. И в течение марта колебания цены евро с 51 до 50 гривен происходило периодически.

Резкий скачок цены валюты произошел в первую неделю апреля, когда из 50,30 гривны 7 апреля курс был повышен до отметки почти в 52 гривны 21 апреля. В настоящее время цена европейской валюты держится в показателе от 51,70 к 51,80 гривен.

На что чувствительнее всего реагирует валютный рынок Украины и ожидать ли девальвации гривны в дальнейшем?

Как объясняет Лесовой, украинский валютный рынок очень чувствителен к внешним шокам, особенно когда они касаются энергоресурсов. Обострение на Ближнем Востоке стало именно таким фактором, ведь оно сразу усилило риски роста мировых цен на нефть, а значит, на горючее. И для Украины это имело двойной эффект.

С одной стороны, более дорогое топливо означает более высокие затраты для бизнеса: на логистику, производство, транспортировку товаров, работу аграрного сектора, сферы услуг. С другой стороны, подорожание топлива быстро влияет на инфляционные ожидания,

– отмечает эксперт.

То есть скачок курса в начале марта был не только реакцией на сам факт военной операции, а прежде всего на ее возможные экономические последствия.

Кроме того, отдельно следует учитывать психологический фактор, потому что в такие периоды бизнес и граждане часто действуют более осторожно: кто-то ускоряет покупку валюты для расчетов, кто-то пытается защитить сбережения, кто-то формирует запас ликвидности и т.д.

Однако сейчас говорить о дальнейшей неконтролируемой девальвации оснований нет. И хотя валютный рынок находится в условиях повышенной волатильности, НБУ хранит достаточный набор инструментов для того, чтобы не допустить хаотического развития событий,

– говорит Лесовой.

Кстати, Паращий тоже считает, что на сегодняшний день пик девальвации гривны пройден. Но ситуация с ценами на нефть и газ будет оставаться основным риском для нацвалюты.

Заметьте! Наибольшими рисками для гривны в ближайшей перспективе могут оставаться дальнейший рост цен на нефть, а значит, и на горючее; новые масштабные атаки на энергетическую, транспортную или производственную инфраструктуру; непрогнозируемое международное финансирование, например неизвестность о первых траншах кредита на 90 миллиардов евро, который разблокирован; инфляция и реакция НБУ.

Будет ли доллар по 45 гривен, а евро 52 гривны?

Паращий прогнозирует, что, вероятнее всего, в ближайший месяц украинцы не увидят отметки курса доллара на уровне 45 гривен, а по курсу евро – отметку в 52 гривны. Но аналитик ожидает, что такую стоимость валюты могут достигнуть ближе к концу года.

Лесовой замечает, что для доллара ориентировочный диапазон на ближайший месяц может составить 43,75 – 44,50 гривен. А по евро ситуация будет изменчивее, потому что курс будет зависеть не только от гривны и доллара, но и от мирового соотношения пары евро-доллар.

Если пара евро-доллар будет оставаться высокой, а гривна будет под умеренным давлением, курс евро действительно может приближаться к 52 гривнам за евро. Сейчас в прогнозном диапазоне на ближайший месяц евро может находиться примерно в пределах 49,50 – 52 гривны за евро,

– подытоживает он.

О возможных показателях в 45 гривен для доллара и 52 гривны для евро говорит и Шевчишин, который добавляет, что это будет зависеть прежде всего от внешних факторов.

В мае нас будет ожидать довольно непрогнозируемая ситуация на мировых рынках, поэтому она безусловно будет влиять на валюту. Плюс, этот месяц традиционно считается месяцем неопределенного межсезонья, когда отсутствуют выраженные тенденции на девальвацию или усиление гривны,

– говорит финансовый аналитик.

К тому же в этот период население в основном накапливает валюту, а не продает. На это снижается предложение валюты от экспортеров. И соответственно, совокупность этих факторов может усиливать давление на гривну.

Да и вообще, за последние 3 года именно в мае гривна ослаблялась. И учитывая высокие мировые цены и другие проблемы сейчас, это не станет неожиданным эпизодом, добавляет Шевчишин. Несмотря на это, в июне ситуация вероятно изменится, частично или полностью нивелируя девальвацию гривны в мае.