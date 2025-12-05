"Львиная доля потребностей ВСУ": более 20 стран сделали взносы на оружие для Украины
- К программе PURL, которая позволяет НАТО закупать американское оружие для Украины оружие для Украины, присоединились 21 страна.
- Это способствует получению ВСУ критически важного вооружения для обороны от агрессора.
Со времени введения программы PURL, которая позволяет НАТО закупать американское оружие для Украины за средства союзников, к ней присоединились уже 21 страна. Это позволяет ВСУ получать критически важное вооружение для обороны от агрессора.
Сколько стран присоединились к PURL?
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.
Министр отметил, что только встреча министров НАТО в Брюсселе принесла что только встреча министров НАТО в Брюсселе принесла около миллиарда дополнительных взносов в PURL.
Восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали. Впервые расширение круга участников этой программы, которая в частности закрывает львиную часть наших потребностей в укреплении ПВО, на страны за пределами Альянса,
– отметил Сибига.
По его словам, сейчас 21 страна сделала обязательства в рамках программы закупки американского оружия для Украины на общую сумму 4,18 миллиарда долларов.
Мы очень благодарны каждой из них. Все это – конкретные вещи, которые усиливают нашу защиту и дают нашим воинам то, что нужно для отражения российских ударов,
– подчеркнул глава МИД
Что известно об участии Австралии и Новой Зеландии?
На встрече министров Австралия и Новая Зеландия присоединились к финансированию механизма PURL. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет Euronews.
И тот факт, что они также сейчас взяли на себя обязательства – это действительно замечательная новость. И это дает нам стабильный поток оружия в Украину из необходимых запасов США,
– отметил Рютте.
Австралия выделит военную помощь Киеву на сумму 95 миллионов австралийских долларов (63 миллиона долларов США).
Эти средства направят:
- 50 миллионов австралийских долларов – на инициативу PURL;
- 2 миллиона австралийских долларов – на Коалицию дронов;
- 43 миллиона австралийских долларов – на военное оборудование, в частности тактические радиолокационные системы ПВО, боеприпасы и инженерные средства.
Важно! Новая Зеландия предоставит 15 миллионов новозеландских долларов (около 8,7 миллиона долларов США) на оружие в рамках PURL.
Кто еще присоединился к программе?
На заседании Совета Украина – НАТО 3 декабря было объявлено о новых взносах в поддержку украинских сил обороны. Пять стран-членов Альянса заявили о выделении более миллиарда долларов дополнительной военной помощи через механизм PURL. В список доноров вошли Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада.
Премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил, что ожидает увеличения взносов в рамках программы PURL до одного миллиарда долларов ежемесячно до конца 2026 года.
По оценкам экспертов, Украине необходимо не менее 83 миллиардов евро, чтобы покрыть свои военные потребности в течение следующих двух лет.