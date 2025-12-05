"Львиная доля потребностей ВСУ": более 20 стран сделали взносы на оружие для Украины

Сколько стран присоединились к PURL?

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Министр отметил, что только встреча министров НАТО в Брюсселе принесла что только встреча министров НАТО в Брюсселе принесла около миллиарда дополнительных взносов в PURL.

Восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали. Впервые расширение круга участников этой программы, которая в частности закрывает львиную часть наших потребностей в укреплении ПВО, на страны за пределами Альянса,

– отметил Сибига.

По его словам, сейчас 21 страна сделала обязательства в рамках программы закупки американского оружия для Украины на общую сумму 4,18 миллиарда долларов.

Мы очень благодарны каждой из них. Все это – конкретные вещи, которые усиливают нашу защиту и дают нашим воинам то, что нужно для отражения российских ударов,

– подчеркнул глава МИД

Что известно об участии Австралии и Новой Зеландии?

На встрече министров Австралия и Новая Зеландия присоединились к финансированию механизма PURL. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет Euronews.

И тот факт, что они также сейчас взяли на себя обязательства – это действительно замечательная новость. И это дает нам стабильный поток оружия в Украину из необходимых запасов США,

– отметил Рютте.

Австралия выделит военную помощь Киеву на сумму 95 миллионов австралийских долларов (63 миллиона долларов США).

Эти средства направят:

50 миллионов австралийских долларов – на инициативу PURL;

2 миллиона австралийских долларов – на Коалицию дронов;

43 миллиона австралийских долларов – на военное оборудование, в частности тактические радиолокационные системы ПВО, боеприпасы и инженерные средства.

Важно! Новая Зеландия предоставит 15 миллионов новозеландских долларов (около 8,7 миллиона долларов США) на оружие в рамках PURL.

Кто еще присоединился к программе?