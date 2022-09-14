Прожиточный минимум в 2023 году: как изменятся пенсии и другие соцвыплаты

Рада приняла бюджет на следующий год, а значит, украинцы уже могут узнать, как изменится размер соцвыплат. Отметим, что в бюджет-2023 он претерпел некоторые изменения.

Прожиточный минимум в 2022 году

Традиционно прожиточный минимум рос дважды: с 1 января и 1 июля, однако в бюджете на следующий год предусмотрен только один рост. 1 января прожиточный минимум будет составлять 2 589 гривен на одного человека .

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Прожиточный минимум для разных категорий с 1 января 2022 года

для детей до 6 лет – 2 272 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривны;

для тех, кто потерял трудоспособность – 2 093 гривны;

для трудоспособных лиц – 2 684 гривны.

Соцвыплаты

К прожиточному минимуму привязано большинство соцвыплат от государства. Их расчет зависит от прожиточного для разных категорий. Так что с 1 января соцвыплаты будут выглядеть следующим образом:

Помощь малообеспеченным семьям

Помощь малоимущим семьям тоже различается. Согласно 9 статье бюджета, она составляет конкретный процент от прожиточного минимума для каждой категории.

Для детей до 6 лет – 2953,6 гривны (130% от прожиточного минимума соответствующей категории).

Для детей от 6 до 18 лет – 3689,4 гривны (130%).

Для трудоспособных лиц – 1207,8 гривны (45%).

Для лиц, потерявших трудоспособность, или с инвалидностью – 2 093 гривен (100%).

Как изменятся пенсии

Минимальная пенсия в Украине с 1 января будет составлять 2093 гривны, ведь привязана к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность и составляющих 100% от него.