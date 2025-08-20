В 2025 году прожиточный минимум не будет расти. Этот показатель и в дальнейшем будет оставаться на уровне 2024 года.

Какой прожиточный минимум сейчас?

Прожиточный минимум 2025 на одного человека, то есть, базовый показатель – 2 920 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Прожиточные минимумы, в зависимости от трудоспособности, в этом году такие:

прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 2 361 гривны;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

Для детей прожиточные минимумы следующие:

для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Когда вырастет прожиточный минимум? Прожиточный минимум для различных категорий лиц должен вырасти в 2026 году. Это увеличение повлияет и на все связанные значения. В частности, алименты и минимальную пенсию. Нужно отметить, что ранее прожиточный минимум рос дважды за год. После начала полномасштабной войны он устанавливался на весь бюджетный год. Впоследствии прожиточный минимум перестал расти, из-за сложной экономической ситуации, оставаясь на уровне предыдущих лет. В частности, в 2025 он такой же, как в 2024.

На что влияет прожиточный минимум в 2025 году?

Прожиточный минимум влияет на многие показатели. Среди них стоит выделить:

алименты – рассчитываются индивидуально, в зависимости от возраста ребенка и доходов родителей;

минимальный размер пенсии в 2025 году – 2 361 гривна;

"Пакет малыша" – 7 689 гривен;

необлагаемый размер пособия на погребение за счет работодателя – 8 480 гривен;;

обычная налоговая социальная льгота – 1 514 гривен;

повышенная налоговая социальная льгота – 2 271 гривны;

максимальная налоговая социальная льгота – 3 028 гривен;

размер необлагаемой нецелевой благотворительной помощи – 4 240 гривен;

размер зарплаты, дающей право на налоговую социальную льготу – 4 240 гривен и так далее.

Обратите внимание! Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2025 года, влияет и на размер судебного сбора.

Как влияет прожиточный минимум на алименты?

От прожиточного минимума для детей зависит размер алиментов. Эта сумма также корректируется, в зависимости от возраста несовершеннолетнего.

Минимально возможный размер алиментов сейчас составляет – 50% от установленного прожиточного минимума. В зависимости от возраста ребенка эта сумма такова:

для детей в возрасте до 6 лет минимально возможная сумма алиментов в 2025 – 1 281,5 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 598 гривен.

А вот минимальная сумма, которая рекомендована к выплате алиментов, составляет 100% от прожиточного минимума, то есть, по состоянию на сейчас это:

для детей до 6 лет – 2 563 гривны;

от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.