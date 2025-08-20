У 2025 році прожитковий мінімум не зростатиме. Цей показник і надалі залишатиметься на рівні 2024 року.

Який прожитковий мінімум зараз?

Прожитковий мінімум 2025 на одну особу, тобто, базовий показник – 2 920 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Прожиткові мінімуми, залежно від працездатності, цьогоріч такі:

прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – 2 361 гривні;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень.

Для дітей прожиткові мінімуми такі:

для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Коли зросте прожитковий мінімум? Прожитковий мінімум для різних категорій осіб має зрости у 2026 році. Це збільшення вплине і на всі пов'язані значення. Зокрема, аліменти та мінімальну пенсію. Потрібно зазначити, що раніше прожитковий мінімум зростав двічі за рік. Після початку повномасштабної війни він встановлювався на весь бюджетний рік. Згодом прожитковий мінімум перестав зростати, через складну економічну ситуацію, залишаючись на рівні попередніх років. Зокрема, у 2025 він такий же як у 2024.

На що впливає прожитковий мінімум у 2025 році?

Прожитковий мінімум має вплив на багато показників. Серед них варто виділити:

аліменти – розраховуються індивідуально, залежно від віку дитини та доходів батьків;

мінімальний розмір пенсії у 2025 році – 2 361 гривня;

"Пакунок малюка" – 7 689 гривень;

неоподатковуваний розмір допомоги на поховання за кошт роботодавця – 8 480 гривень;;

звичайна податкова соціальна пільга – 1 514 гривень;

підвищена податкова соціальна пільга – 2 271 гривні;

максимальна податкова соціальна пільга – 3 028 гривень;

розмір неоподаткованої нецільової благодійної допомоги – 4 240 гривень;

розмір зарплати, що дає право на податкову соціальну пільгу – 4 240 гривень тощо.

Зверніть увагу! Прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2025 року, впливає і на розмір судового збору.

Як впливає прожитковий мінімум на аліменти?

Від прожиткового мінімуму для дітей залежить розмір аліментів. Ця сума також коригується, залежно від віку неповнолітнього.

Мінімально можливий розмір аліментів зараз складає – 50% від встановленого прожиткового мінімуму. Залежно від віку дитини ця сума така:

для дітей віком до 6 років мінімально можлива сума аліментів у 2025 – 1 281,5 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 1 598 гривень.

А от мінімальна сума, що рекомендована до виплати аліментів, складає 100% від прожиткового мінімуму, тобто, станом на зараз це:

для дітей до 6 років – 2 563 гривні;

від 6 до 18 років – 3 196 гривень.